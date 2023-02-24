Экс-командира ЧВК "Вагнер" задержали в Норвегии за пьяную драку у бара

Медведев в январе нелегально бежал в Норвегию, где попросил о предоставлении убежища Скриншот: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube

Медведева задержали после того, как он агрессивно себя вел и участвовал в драке с другим человеком возле паба Andy's в Стортингсгате в Осло.

Его адвокат процитировал своего подзащитного: "После употребления алкоголя в городе произошло недоразумение".

Прокурор заявил, что бывший вагнеровец ударил ногой офицеров полиции, поэтому его также обвиняют в насилии в отношении государственного служащего.

После инцидента Медведева сперва отвезли в СИЗО, где допросили, но позже отпустили.