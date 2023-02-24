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Экс-командира ЧВК "Вагнер" задержали в Норвегии за пьяную драку у бара

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Медведев в январе нелегально бежал в Норвегию, где попросил о предоставлении убежища
Медведев в январе нелегально бежал в Норвегию, где попросил о предоставлении убежища
Скриншот: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube

В ночь на 22 февраля в Осло задержали 26-летнего Андрея Медведева, бывшего командира из ЧВК "Вагнер". Об этом 24 февраля сообщил норвежский телеканал TV2.

Медведева задержали после того, как он агрессивно себя вел и участвовал в драке с другим человеком возле паба Andy's в Стортингсгате в Осло.

Его адвокат процитировал своего подзащитного: "После употребления алкоголя в городе произошло недоразумение".

Прокурор заявил, что бывший вагнеровец ударил ногой офицеров полиции, поэтому его также обвиняют в насилии в отношении государственного служащего.

После инцидента Медведева сперва отвезли в СИЗО, где допросили, но позже отпустили.

Контекст:

Медведев был командиром 1-го отделения 4-го взвода 7-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер". 15 января проект Gulagu.net сообщил, что ему удалось покинуть территорию РФ и нелегально пересечь границу с Норвегией, где бывший вагнеровец попросил о предоставлении убежища.

Gulagu.net писал, что Медведев обратился к ним за помощью еще в декабре 2022-го. Он покинул боевые позиции ЧВК "Вагнер" сразу после окончания четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года, и опасался расправы над ним со стороны вагнеровцев.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Норвегия, полиция, СИЗО, ЧВК Вагнер, Осло, ЧВК
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