Глава разведки Украины: Россия в вопросе вооружений ограничена Ираном. По состоянию на сейчас

Об этом в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
"Была информация, что что-то там шло из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И ни одного нет случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, – вот оно здесь было использовано. Возможно, еще мы этого просто не видели или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды. Ну а, скажем так, другие страны – Россия просто пытается приобрести где угодно что угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую все так в России надеялись, отказала в передачах вооружений", – отметил Буданов.
По его словам, со стороны РФ "есть определенные попытки купить через третьи страны – более-менее масштабно ввезти вооружение".
"Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится – увидим со временем. Но по факту Россия в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас", – подчеркнул Буданов.
Глава разведки Украины добавил, что не видит фактов возможной передачи КНР вооружения для России.
Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметила The Guardian.
МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.
Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС.
В ночь на 29 января в Иране произошли взрывы на ряде объектов, в том числе на оборонном предприятии в городе Исфахан, где производят беспилотники. СМИ сообщали, что завод Shahed Aviation Industries, который производит дроны Shahed-136, не уничтожен в результате взрывов. Иран обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане.
По данным ЦРУ, Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество: Иран передает РФ дроны и боеприпасы (для артиллерии и танков) для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе и по крайней мере рассматривает возможность предоставления Тегерану истребителей.