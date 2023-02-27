Глава разведки Украины: Россия в вопросе вооружений ограничена Ираном. По состоянию на сейчас

Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников, которые оккупанты используют для войны против Украины Фото: armyinform.com.ua

Об этом в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Была информация, что что-то там шло из Северной Кореи, но у нас нет тому подтверждения. И ни одного нет случая, когда мы бы зафиксировали, что вот какое-то вооружение, пришедшее из Северной Кореи, – вот оно здесь было использовано. Возможно, еще мы этого просто не видели или оно идет на какие-то другие, как говорится, нужды. Ну а, скажем так, другие страны – Россия просто пытается приобрести где угодно что угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую все так в России надеялись, отказала в передачах вооружений", – отметил Буданов.

По его словам, со стороны РФ "есть определенные попытки купить через третьи страны – более-менее масштабно ввезти вооружение".

"Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится – увидим со временем. Но по факту Россия в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном. По состоянию на сейчас", – подчеркнул Буданов.

Глава разведки Украины добавил, что не видит фактов возможной передачи КНР вооружения для России.