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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов: Украина сейчас – гарант безопасности для всей Европы. Благодаря идиотизму россиян все их геополитические страшилки стали реальностью

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Россия "уже столкнулась с западным вооружением" в войне против Украины, отметил Буданов
Россия "уже столкнулась с западным вооружением" в войне против Украины, отметил Буданов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Если бы Украина не устояла в войне против России, следующими были бы страны Восточной Европы, они это четко понимают.

Такое мнение в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, высказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Украина сейчас – гарант безопасности, в принципе, для всей Европы. И это без преувеличения – правда. Вся Восточная Европа понимает это абсолютно четко. Есть разные мнения дальше, а вот то, что касается Восточной Европы, все единодушны в этом, – отметил глава ГУР. – И почему все действительно так пытаются помочь украинцам всем, чем только возможно? Потому что если бы Украина упала, следующими были бы они. И простите, но мощи этих стран никак не сопоставимы с Украиной. Там все было бы гораздо хуже".

По словам Буданова, Украина после войны станет "одним из самых мощных государств", а Россия "уже столкнулась с западным вооружением".

"Благодаря идиотизму россиян все их величайшие геополитические страшилки стали реальностью... И мы утилизировали, скажем так, сообща все остатки советского вооружения со всего мира и выбросили оборонно-промышленный комплекс РФ на многие годы из мировой торговли оружием. И, скажем так, ограничили деятельность оборонно-промышленного комплекса, утилизировали, в принципе, всю дееспособную часть их армии. Это, опять же, отвергает их серьезные военные амбиции на очень много лет", – подчеркнул руководитель разведки Украины.

Буданов отметил, что тех военных, "которые учились, которыми они [россияне] гордились годами – элитные, особенно подразделения – их больше просто не существует".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины.

По данным Генштаба ВСУ на утро 27 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные уничтожили около 148 690 российских оккупантов. Кроме того, оккупанты потеряли в войне 3385 танков, 6621 ББМ, 2380 артсистем, 300 самолетов и другой военной техники.

С начала войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.

Теги: Россия, Украина, вооружение, разведка, военная помощь, война России против Украины, Восточная Европа, безопасность, интервью, ГУР Минобороны Украины, Кирилл Буданов
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