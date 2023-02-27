Буданов: Украина сейчас – гарант безопасности для всей Европы. Благодаря идиотизму россиян все их геополитические страшилки стали реальностью

Такое мнение в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, высказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

"Украина сейчас – гарант безопасности, в принципе, для всей Европы. И это без преувеличения – правда. Вся Восточная Европа понимает это абсолютно четко. Есть разные мнения дальше, а вот то, что касается Восточной Европы, все единодушны в этом, – отметил глава ГУР. – И почему все действительно так пытаются помочь украинцам всем, чем только возможно? Потому что если бы Украина упала, следующими были бы они. И простите, но мощи этих стран никак не сопоставимы с Украиной. Там все было бы гораздо хуже".

По словам Буданова, Украина после войны станет "одним из самых мощных государств", а Россия "уже столкнулась с западным вооружением".

"Благодаря идиотизму россиян все их величайшие геополитические страшилки стали реальностью... И мы утилизировали, скажем так, сообща все остатки советского вооружения со всего мира и выбросили оборонно-промышленный комплекс РФ на многие годы из мировой торговли оружием. И, скажем так, ограничили деятельность оборонно-промышленного комплекса, утилизировали, в принципе, всю дееспособную часть их армии. Это, опять же, отвергает их серьезные военные амбиции на очень много лет", – подчеркнул руководитель разведки Украины.

Буданов отметил, что тех военных, "которые учились, которыми они [россияне] гордились годами – элитные, особенно подразделения – их больше просто не существует".