Буданов: В политику идти не планирую

Об этом Буданов сказал в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля.
Представительница СМИ отметила в беседе с главой разведки, что "многие аналитики" прогнозируют возможность его вступления в политическую кампанию. Она спросила Буданова, есть ли у него такие намерения и желания.
"Ну, вы меня даже удивили. Каковы такие политические аналитики? – ответил руководитель ГУР. – Слушайте, я занимаюсь специфической деятельностью. Она меня во всем устраивает".
Представитель "Голосу Америки" уточнила у Буданова, не подтверждает ли он такую информацию.
"Не планирую", – резюмировал глава ГУР Минобороны Украины.
5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих, заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет Буданов. Резников после этого сообщил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".
6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".
15 февраля Резников подтвердил, что сохраняет должность министра обороны, добавив: "Это было решение моего президента".
В интервью, опубликованном 20 февраля, Резников рассказал, что президент Владимир Зеленский принял решение оставить за ним пост министра обороны на условиях смены команды.
24 февраля на пресс-конференции Зеленский заявил, что, если бы хотел назначить министром обороны Буданова, то это было бы сделано исключительно согласно закону.
Согласно закону "О национальной безопасности", министр обороны Украины назначается на должность Радой по предоставлению президента из числа гражданских лиц. Буданов является военным.