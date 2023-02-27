Буданов: В политику идти не планирую

Буданов: Я занимаюсь специфической деятельностью, она меня во всем устраивает Фото: president.gov.ua

Об этом Буданов сказал в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля.

Представительница СМИ отметила в беседе с главой разведки, что "многие аналитики" прогнозируют возможность его вступления в политическую кампанию. Она спросила Буданова, есть ли у него такие намерения и желания.

"Ну, вы меня даже удивили. Каковы такие политические аналитики? – ответил руководитель ГУР. – Слушайте, я занимаюсь специфической деятельностью. Она меня во всем устраивает".

Представитель "Голосу Америки" уточнила у Буданова, не подтверждает ли он такую информацию.

"Не планирую", – резюмировал глава ГУР Минобороны Украины.