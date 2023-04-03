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Официально и с женой. В канцелярии Дуды рассказали детали предстоящего визита Зеленского в Варшаву

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Последний раз Зеленский и Дуда виделись 9 февраля в Жешуве
Последний раз Зеленский и Дуда виделись 9 февраля в Жешуве
Фото: prezydent.pl

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля продлится один день, но будет символичным и сопровождаться официальными церемониями. Об этом глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых 3 апреля сообщила агентству PAP.

По ее словам, формат визита предполагает как личные переговоры Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой, так и переговоры на уровне делегаций. Главу Украины в поездке будет сопровождать первая леди Елена Зеленская.

"Этот визит является символичным: президент Зеленский приезжает официально, это анонсируется. Будут переговоры с глазу на глаз, затем переговоры делегаций, а затем... встреча с людьми – поляками и украинцами", – рассказала глава канцелярии.

Она отметила высокий уровень требований к организации приезда украинской делегации.

"Этот визит должен быть безопасным. Мы все делаем в согласовании со всеми службами, не только с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, но и с разведкой. Все работают на самом высоком уровне ответственности", – подчеркнула чиновник, добавив, что Зеленский проявил большую заинтересованность во встрече не только на официальном уровне, но и с украинцами в Польше, и с местными жителями. 

27 марта заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Зеленский в ближайшее время может посетить Польшу

Сегодня утром глава управления президента по международной политике Марцин Пшидач подтвердил предстоящий визит.

Контекст:

Последний раз Зеленский и Дуда виделись вечером 9 февраля в Жешуве. Зеленский заехал в Польшу, возвращаясь с саммита ЕС в Брюсселе, за день до этого он посетил Лондон и Париж.

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев. В июле 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Польша занимает второе место в мире после США по вопросам предоставления помощи Украине и помогает держать фронт.

Теги: Украина, Польша, переговоры, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, визит, Елена Зеленская
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