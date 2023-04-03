Польша передала Украине первые самолеты МиГ-29 – канцелярия президента Польши

"По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части. Конечно, будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке", – сказал Пшидач в понедельник утром.

Пшидач не уточнил количество переданных самолетов.

Контекст:

8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих четырех – шести недель.

16 марта Дуда заявил, что четыре из них полностью в рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни. По словам Дуды, остальные МиГ-29 пока обслуживаются и готовятся к передаче.