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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польша передала Украине первые самолеты МиГ-29 – канцелярия президента Польши

По данным канцелярии президента Польши, первые польские МиГ-29 уже прибыли в Украину
По данным канцелярии президента Польши, первые польские МиГ-29 уже прибыли в Украину
Фото^ ukroboronprom.com.ua (иллюстративное)

Польша завершила передачу Украине части обещанных ранее истребителей МиГ-29. Об этом заявил глава управления международной политики канцелярии президента Польши Анджея Дуды Марцин Пшидач в комментарии RMF FM, обнародованном 3 апреля.

"По моей информации, этот процесс уже завершен, то есть передача этой первой части. Конечно, будут разговоры о возможной дальнейшей поддержке", – сказал Пшидач в понедельник утром.

Пшидач не уточнил количество переданных самолетов.

Контекст:

8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что передача Украине истребителей МиГ-29 может состояться в течение следующих четырех – шести недель.

16 марта Дуда заявил, что четыре из них полностью в рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни. По словам Дуды, остальные МиГ-29 пока обслуживаются и готовятся к передаче.

Теги: Украина, Польша, самолет, авиация, Вооруженные силы Украины, военная помощь, политика, истребители, самолеты, Анджей Дуда, Воздушные силы Украины, Матеуш Моравецкий, МиГ-29, канцелярия, Марцин Пшидач
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