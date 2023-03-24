"Желаем вам много спасенных жизней". Вооруженные силы Словакии показали перелет первых МиГ-29 в Украину. Видео

"Помощь не имеет границ. Мы сделали все возможное для справедливого дела. Желаем вам много спасенных жизней: с сегодняшнего дня помогайте украинскому народу. Удачи в каждой миссии", – говорится в подписи к ролику.

На видео истребители готовят к полету и они поднимаются в небо под песню "Гей соколи" (словацкий вариант в исполнении военно-музыкального оркестра вооруженных сил Словакии).

ВИДЕО

Видео: Ozbrojené sily Slovenskej republiky / YouTube

Об отправке этих четырех истребителей в Украину минобороны Словакии сообщило вчера. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил правительство и народ Словакии за помощь.

"К весне в Украину традиционно прилетают птицы... Истребителям МиГ-29 из Словакии предстоит большая работа по защите Европы, – отметил он в Twitter. – Наши воздушные силы готовы принять больше самолетов и защитить наше небо".

In time for spring, birds traditionally arrive in Ukraine...

MiG-29 jets from Slovakia will have a lot of work defending the Europe.

Thank you to @eduardheger @JaroNad and the Slovakian people.

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Our Air Force is ready to accept more jets and protect our skies! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 23, 2023