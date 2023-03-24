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"Желаем вам много спасенных жизней". Вооруженные силы Словакии показали перелет первых МиГ-29 в Украину. Видео

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Словакия намерена передать Украине 13 истребителей МиГ-29
Словакия намерена передать Украине 13 истребителей МиГ-29
Фото: Jaro Naď - minister obrany SR / Facebook

23 марта пресс-центр вооруженных сил Словакии опубликовал видео, на котором показан перелет первых четырех истребителей МиГ-29, переданных Словакией Украине.

"Помощь не имеет границ. Мы сделали все возможное для справедливого дела. Желаем вам много спасенных жизней: с сегодняшнего дня помогайте украинскому народу. Удачи в каждой миссии", – говорится в подписи к ролику. 

На видео истребители готовят к полету и они поднимаются в небо под песню "Гей соколи" (словацкий вариант в исполнении военно-музыкального оркестра вооруженных сил Словакии). 

ВИДЕО
Видео: Ozbrojené sily Slovenskej republiky / YouTube

Об отправке этих четырех истребителей в Украину минобороны Словакии сообщило вчера. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил правительство и народ Словакии за помощь. 

"К весне в Украину традиционно прилетают птицы... Истребителям МиГ-29 из Словакии предстоит большая работа по защите Европы, – отметил он в Twitter. – Наши воздушные силы готовы принять больше самолетов и защитить наше небо". 

Контекст:

1 марта исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29.

17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29.

В тот же день спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

Такие самолеты Украине предоставит также Польша. Президент страны Анджей Дуда сообщил 8 марта, что Польша готова передать Киеву МиГи, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Словакия, самолет, авиация, Алексей Резников, истребители, самолеты, МиГ-29, Ярослав Надь
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