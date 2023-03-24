"Желаем вам много спасенных жизней". Вооруженные силы Словакии показали перелет первых МиГ-29 в Украину. Видео

"Помощь не имеет границ. Мы сделали все возможное для справедливого дела. Желаем вам много спасенных жизней: с сегодняшнего дня помогайте украинскому народу. Удачи в каждой миссии", – говорится в подписи к ролику.
На видео истребители готовят к полету и они поднимаются в небо под песню "Гей соколи" (словацкий вариант в исполнении военно-музыкального оркестра вооруженных сил Словакии).
Об отправке этих четырех истребителей в Украину минобороны Словакии сообщило вчера. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил правительство и народ Словакии за помощь.
"К весне в Украину традиционно прилетают птицы... Истребителям МиГ-29 из Словакии предстоит большая работа по защите Европы, – отметил он в Twitter. – Наши воздушные силы готовы принять больше самолетов и защитить наше небо".
In time for spring, birds traditionally arrive in Ukraine...— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 23, 2023
MiG-29 jets from Slovakia will have a lot of work defending the Europe.
Thank you to @eduardheger @JaroNad and the Slovakian people.
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Our Air Force is ready to accept more jets and protect our skies!
1 марта исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 из 11 своих истребителей МиГ-29.
17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29.
В тот же день спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.
Такие самолеты Украине предоставит также Польша. Президент страны Анджей Дуда сообщил 8 марта, что Польша готова передать Киеву МиГи, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.