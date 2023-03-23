ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четыре МиГ-29 из Словакии уже переданы Украине – министр обороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остальные самолеты отправятся в Украину на следующей неделе Надь
Остальные самолеты отправятся в Украину на следующей неделе – Надь
Фото: ЕРА

Четыре из 13 истребителей Миг-29, которые Словакия обязалась передать Украине, уже покинули территорию Словацкой Республики. Об этом министр обороны Ярослав Надь 23 марта сообщил в Facebook.

По его словам, передачу осуществляли украинские пилоты в координации с военно-воздушными силами Словакии и другим персоналом, обеспечивающим безопасность и оформление необходимых документов. Надь заявил, что, помогая Украине, Словакия находится на правильной стороне. 

"Мы делаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, и когда Россия выведет войска, война немедленно закончится", – написал Надь.

Остальные самолеты будут переданы Украине на следующей неделе, сообщил глава минобороны. Подробности, по его словам, не сообщаются по техническим причинам.

Он поблагодарил всех участников передачи самолетов, заявив, что Словакия продолжит помощь по спасению невинных жертв войны, развязанной РФ.

https://www.facebook.com/JaroNadPublic/posts/pfbid026i8sW8bjGJB2VjFfNtnAdbATS5X4HqquTw4touoLqhWfRD8W6YGof1ksuNmEqmbUl

Контекст:

1 марта исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 своих истребителей МиГ-29.

17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29.

В тот же день спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

О том, что Польша готова передать Киеву МиГи, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР,  8 марта сообщил президент страны Анджей Дуда. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.

Теги: Россия, Словакия, самолет, военная помощь, истребители, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, МиГ-29, Ярослав Надь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
В США состоится благотворительный аукцион с участием оперной певицы Монастырской в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель
Галина ГРИШИНА
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
"Идеальные форма и настроение". 49-летняя экс-жена мэра Киева Кличко похвасталась новой стрижкой
Галина ГРИШИНА
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Как легко проверить молоко на свежесть. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Широкие джинсы и плащ асимметричного кроя. Никитюк прогулялась по родному городу с Рафиком на руках
Галина ГРИШИНА
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Мишина оттянула трусы перед камерой. Видео
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Как упростить натирание сыра. Используем секретный ингредиент
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Назван самый популярный певец на планете по версии Книги рекордов Гиннесса
Галина ГРИШИНА
"Теперь я знаю, как это панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
"Теперь я знаю, как это – панически бояться и гордиться одновременно". Ефросинина поздравила с днем рождения мужа, служащего в ВСУ
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
  Певица Vera, известная как Вера Брежнева, стала шатенкой с короткой стрижкой в клипе, который "отражает ее трансформации"
Галина ГРИШИНА
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Галкин показал на фото часть лица, чем восхитил подписчиков
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" тренд весны 2023 года
Нежный и эффектный. Маникюр "Молочный коктейль" – тренд весны 2023 года
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Украинский телесериал "Поймать Кайдаша" выйдет на Netflix
Галина ГРИШИНА
"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя
"Должна ответить за свои слова". Сумская заявила, что ее возмутило высказывание Фарион о жителях Мариуполя
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (199853)
2
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (161527)
3
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (115291)
4
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (111650)
5
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (69572)
6
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (66266)
7
С Дорофеевой на сцене во время концерта слетел топ. Видео (52758)
8
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (47870)
 
 
 
 