Четыре МиГ-29 из Словакии уже переданы Украине – министр обороны

По его словам, передачу осуществляли украинские пилоты в координации с военно-воздушными силами Словакии и другим персоналом, обеспечивающим безопасность и оформление необходимых документов. Надь заявил, что, помогая Украине, Словакия находится на правильной стороне.

"Мы делаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, и когда Россия выведет войска, война немедленно закончится", – написал Надь.

Остальные самолеты будут переданы Украине на следующей неделе, сообщил глава минобороны. Подробности, по его словам, не сообщаются по техническим причинам.

Он поблагодарил всех участников передачи самолетов, заявив, что Словакия продолжит помощь по спасению невинных жертв войны, развязанной РФ.