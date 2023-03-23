Четыре МиГ-29 из Словакии уже переданы Украине – министр обороны

По его словам, передачу осуществляли украинские пилоты в координации с военно-воздушными силами Словакии и другим персоналом, обеспечивающим безопасность и оформление необходимых документов. Надь заявил, что, помогая Украине, Словакия находится на правильной стороне.
"Мы делаем правильно, потому что это Россия вторглась в Украину, и когда Россия выведет войска, война немедленно закончится", – написал Надь.
Остальные самолеты будут переданы Украине на следующей неделе, сообщил глава минобороны. Подробности, по его словам, не сообщаются по техническим причинам.
Он поблагодарил всех участников передачи самолетов, заявив, что Словакия продолжит помощь по спасению невинных жертв войны, развязанной РФ.
1 марта исполняющий обязанности министра обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 своих истребителей МиГ-29.
17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29.
В тот же день спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.
О том, что Польша готова передать Киеву МиГи, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР, 8 марта сообщил президент страны Анджей Дуда. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.