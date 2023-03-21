Полученные от союзников истребители МиГ-29 не позволят Украине изменить ситуацию "в небе" – Игнат

"МиГ сам по себе – это устаревший истребитель. В общем устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ – это разработка 70-х годов. Поставки такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию", – сказал Игнат.

В то же время, по его словам, заявления союзников о передаче Украине самолетов МиГ являются психологическим фактором.

"Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к [передаче истребителей] F-16", – отметил Игнат.