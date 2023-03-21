Полученные от союзников истребители МиГ-29 не позволят Украине изменить ситуацию "в небе" – Игнат

"МиГ сам по себе – это устаревший истребитель. В общем устаревшим можно назвать весь авиационный парк украинских ВВС. Самолеты достались Украине в "наследство" от Советского Союза, ведь сам МиГ – это разработка 70-х годов. Поставки такого типа самолетов, безусловно, не изменит ситуацию "в небе", но может усилить украинскую авиацию", – сказал Игнат.
В то же время, по его словам, заявления союзников о передаче Украине самолетов МиГ являются психологическим фактором.
"Это может быть шагом для того, чтобы подтолкнуть наших партнеров к [передаче истребителей] F-16", – отметил Игнат.
8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.
17 марта поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29 одобрило правительство Словакии.
Игнат отмечал, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.