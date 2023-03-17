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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вместе остановим Россию". Кабмин утвердил проект соглашения, необходимый для передачи Словакией истребителей МиГ-29 Украине

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Шмыгаль (справа) выразил благодарность Хегеру "за поддержку Украины и приближение нашей победы"
Шмыгаль (справа) выразил благодарность Хегеру "за поддержку Украины и приближение нашей победы"
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины на заседании 17 марта утвердил проект соглашения, необходимый для передачи Словакией 13 самолетов МиГ-29 Украине.

Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

17 марта поставку Украине боевых самолетов одобрило правительство Словакии.

"Со своей стороны, во время заседания Кабмина мы утвердили проект соглашения, необходимого для передачи самолетов. Работаем оперативно и слаженно, чтобы наши военные как можно быстрее получили новые "крылья", – написал Шмыгаль.

Он выразил благодарность премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру "за поддержку Украины и приближение нашей победы".

"Вместе остановим Россию", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

1 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 своих истребителей МиГ-29.

8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.

9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

В телефонном разговоре 17 марта Зеленский поблагодарил Хегера "за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ".

Теги: Украина, Словакия, правительство, авиация, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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