"Вместе остановим Россию". Кабмин утвердил проект соглашения, необходимый для передачи Словакией истребителей МиГ-29 Украине

Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль.
17 марта поставку Украине боевых самолетов одобрило правительство Словакии.
"Со своей стороны, во время заседания Кабмина мы утвердили проект соглашения, необходимого для передачи самолетов. Работаем оперативно и слаженно, чтобы наши военные как можно быстрее получили новые "крылья", – написал Шмыгаль.
Он выразил благодарность премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру "за поддержку Украины и приближение нашей победы".
"Вместе остановим Россию", – подчеркнул Шмыгаль.
1 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил, что Словакия готова передать Украине 10 своих истребителей МиГ-29.
8 марта президент Польши Анджей Дуда сказал, что Польша в рамках международной коалиции готова передать Украине свои истребители МиГ-29. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.
9 марта спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат отметил, что самолеты советского производства помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.
В телефонном разговоре 17 марта Зеленский поблагодарил Хегера "за мощный пакет воздушного и противовоздушного оружия, в том числе за самолеты МиГ".