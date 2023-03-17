"Вместе остановим Россию". Кабмин утвердил проект соглашения, необходимый для передачи Словакией истребителей МиГ-29 Украине

Об этом в Telegram проинформировал премьер-министр Денис Шмыгаль.

17 марта поставку Украине боевых самолетов одобрило правительство Словакии.

"Со своей стороны, во время заседания Кабмина мы утвердили проект соглашения, необходимого для передачи самолетов. Работаем оперативно и слаженно, чтобы наши военные как можно быстрее получили новые "крылья", – написал Шмыгаль.

Он выразил благодарность премьер-министру Словакии Эдуарду Хегеру "за поддержку Украины и приближение нашей победы".

"Вместе остановим Россию", – подчеркнул Шмыгаль.