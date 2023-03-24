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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия обвиняет Словакию в нарушении правил реэкспорта предоставленных Украине МиГ-29

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Словакия намерена передать Украине 13 МиГ-29
Словакия намерена передать Украине 13 МиГ-29
Фото: Jaro Naď - minister obrany SR / Facebook

Россия обвинила Словакию, передавшую Украине истребители Миг-29, в нарушении международных обязательств по реэкспорту оружия. Об этом 24 марта сообщает пропагандистское агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ.

Российские чиновники ссылаются на соглашение между странами от 1997 года, которое оговаривало письменное согласие на передачу третьим странам оружия и военной техники.

Решение передать самолеты Украине для защиты от российской агрессии в Москве назвали "грубым нарушением" соглашения, добавив, что расценивают эти действия как "недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений".

Словакия стала первой страной, передавшей Украине истребители: 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 

"Радіо Свобода" отмечает, что большинство МиГ-29, которые до сих пор находились в Словакии, были поставлены Советским Союзом в Чехословакию еще в конце 1980-х годов. Во время распада Чехословакии Чехия и Словакия разделили эти самолеты поровну.

Контекст:

Кроме Словакии, МиГ-29 Украине намерена предоставить Польша. Президент страны Анджей Дуда сообщил 8 марта, что Польша готова передать Киеву МиГи, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. 16 марта Дуда заявил, что четыре из них в полностью рабочем состоянии прибудут в Украину в ближайшие дни.

В тот же день спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что самолеты советского производства кардинально не изменят ситуацию в небе, но помогут удерживать украинскую авиацию в боеспособном состоянии.

Теги: Россия, Словакия, военная помощь, истребители, самолеты, война России против Украины, МиГ-29, соглашение, Ярослав Надь
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