Россия обвиняет Словакию в нарушении правил реэкспорта предоставленных Украине МиГ-29

Российские чиновники ссылаются на соглашение между странами от 1997 года, которое оговаривало письменное согласие на передачу третьим странам оружия и военной техники.

Решение передать самолеты Украине для защиты от российской агрессии в Москве назвали "грубым нарушением" соглашения, добавив, что расценивают эти действия как "недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений".

Словакия стала первой страной, передавшей Украине истребители: 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину.

"Радіо Свобода" отмечает, что большинство МиГ-29, которые до сих пор находились в Словакии, были поставлены Советским Союзом в Чехословакию еще в конце 1980-х годов. Во время распада Чехословакии Чехия и Словакия разделили эти самолеты поровну.