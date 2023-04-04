"Очень важный жест и символическое подтверждение братства". В Польше рассказали об ожиданиях от завтрашнего приезда Зеленского

Публичный приезд украинского президента в Варшаву нужен, чтобы подчеркнуть важность союза двух стран, считают в польском МИД Фото: prezydent.pl

По его словам, это будет "очень важный и очень насыщенный визит".

"И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны", – сказал он.

По его мнению, публичный приезд украинского президента в Варшаву нужен, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал союз двух стран.

"Чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории по большинству аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши. И некоторые мелкие проблемы... не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории", – объяснил он.

Спикер МИД подтвердил, что Зеленский прибудет с первой леди. В рамках визита он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и украинцами, проживающими в Польше.