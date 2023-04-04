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"Очень важный жест и символическое подтверждение братства". В Польше рассказали об ожиданиях от завтрашнего приезда Зеленского

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Публичный приезд украинского президента в Варшаву нужен, чтобы подчеркнуть важность союза двух стран, считают в польском МИД
Публичный приезд украинского президента в Варшаву нужен, чтобы подчеркнуть важность союза двух стран, считают в польском МИД
Фото: prezydent.pl

В ходе однодневного визита в Польшу президента Украины Владимира Зеленского 5 апреля организаторы поездки ждут "великолепной атмосферы". Об этом спикер министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сообщил 4 апреля в эксклюзивном комментарии "Голосу Америки".

По его словам, это будет "очень важный и очень насыщенный визит".

"И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны", – сказал он.

По его мнению, публичный приезд украинского президента в Варшаву нужен, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал союз двух стран.

"Чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории по большинству аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши. И некоторые мелкие проблемы... не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории", – объяснил он.

Спикер МИД подтвердил, что Зеленский прибудет с первой леди. В рамках визита он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и украинцами, проживающими в Польше.

Контекст:

27 марта заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Зеленский в ближайшее время может посетить Польшу

3 апреля глава управления президента Польши по международной политике Марцин Пшидач подтвердил предстоящий визит.

В тот же день глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых сообщила, что визит продлится один день, но будет символичным и сопровождаться официальными церемониями. Он предполагает как личные переговоры, так и переговоры на уровне делегаций. Главу Украины в поездке будет сопровождать жена Елена Зеленская.

Теги: Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, визит
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