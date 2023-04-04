"Очень важный жест и символическое подтверждение братства". В Польше рассказали об ожиданиях от завтрашнего приезда Зеленского

По его словам, это будет "очень важный и очень насыщенный визит".
"И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны", – сказал он.
По его мнению, публичный приезд украинского президента в Варшаву нужен, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал союз двух стран.
"Чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории по большинству аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши. И некоторые мелкие проблемы... не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории", – объяснил он.
Спикер МИД подтвердил, что Зеленский прибудет с первой леди. В рамках визита он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и украинцами, проживающими в Польше.
27 марта заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Зеленский в ближайшее время может посетить Польшу.
3 апреля глава управления президента Польши по международной политике Марцин Пшидач подтвердил предстоящий визит.
В тот же день глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых сообщила, что визит продлится один день, но будет символичным и сопровождаться официальными церемониями. Он предполагает как личные переговоры, так и переговоры на уровне делегаций. Главу Украины в поездке будет сопровождать жена Елена Зеленская.