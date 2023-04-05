Зеленский в Польше осмотрел военную технику, которую передадут Украине. Фото, видео

"Чем больше будет поступать в Украину военной помощи, тем быстрее будет меняться ситуация в Бахмуте и на других участках фронта", – прокомментировал президент.
Страница канцелярии премьер-министра Польши в Twitter опубликовала фотографии с места событий.
В ходе встречи Зеленского и Моравецкого обсуждались возможности дальнейшей поддержки в борьбе за свободу и безопасность Европы, а также вопросы восстановления разрушенного войной и привлечения польских компаний в этой сфере, сообщили в канцелярии польского премьера.
* W #KPRM trwa spotkanie dwustronne premiera * @MorawieckiM i prezydenta * @ZelenskyyUa wraz z delegacjami obu pa * stw.— Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 5, 2023
* Podczas spotkania omawiane s * mo * liwo * ci dalszego wsparcia * w walce o wolno * i bezpiecze * stwo Europy oraz kwestie odbudowy zniszcze * wojennych i… pic.twitter.com/BOFhtzSCap
Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.
Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. Там Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.
В ходе встречи Зеленский и Дуда договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета".