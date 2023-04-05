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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в Польше осмотрел военную технику, которую передадут Украине. Фото, видео

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Зеленский в Польше осмотрел военную технику, которую передадут Украине. Фото, видео

Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский вместе премьер-министром Польши Матеушем Моравецким осмотрели образцы военной техники, которые Польша планирует передать Украине. Видео Зеленский опубликовал в Telegram.

"Чем больше будет поступать в Украину военной помощи, тем быстрее будет меняться ситуация в Бахмуте и на других участках фронта", – прокомментировал президент.

Страница канцелярии премьер-министра Польши в Twitter опубликовала фотографии с места событий.

В ходе встречи Зеленского и Моравецкого обсуждались возможности дальнейшей поддержки в борьбе за свободу и безопасность Европы, а также вопросы восстановления разрушенного войной и привлечения польских компаний в этой сфере, сообщили в канцелярии польского премьера. 

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. Там Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

В ходе встречи Зеленский и Дуда договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Польша, военная техника, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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