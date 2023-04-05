Зеленский в Польше осмотрел военную технику, которую передадут Украине. Фото, видео

"Чем больше будет поступать в Украину военной помощи, тем быстрее будет меняться ситуация в Бахмуте и на других участках фронта", – прокомментировал президент.

Страница канцелярии премьер-министра Польши в Twitter опубликовала фотографии с места событий.

В ходе встречи Зеленского и Моравецкого обсуждались возможности дальнейшей поддержки в борьбе за свободу и безопасность Европы, а также вопросы восстановления разрушенного войной и привлечения польских компаний в этой сфере, сообщили в канцелярии польского премьера.

Контекст:

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. Там Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

В ходе встречи Зеленский и Дуда договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета".