Дуда встретил Зеленского в Варшаве. Видео

Дуда с первой леди Польши Агатой встретили Зеленских в президентском дворце.

Президент Украины совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из Украины.

Зеленский встретится с Дудой, с премьер-министром Матеушем Моравецким. Также будет много других двухсторонних и многосторонних встреч, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

Главной темой переговоров станут вопросы безопасности, отметил Никифоров.