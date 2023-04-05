Дуда встретил Зеленского в Варшаве. Видео

Дуда с первой леди Польши Агатой встретили Зеленских в президентском дворце.
Президент Украины совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из Украины.
Зеленский встретится с Дудой, с премьер-министром Матеушем Моравецким. Также будет много других двухсторонних и многосторонних встреч, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Главной темой переговоров станут вопросы безопасности, отметил Никифоров.
27 марта заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Зеленский в ближайшее время может посетить Польшу.
3 апреля глава управления по международной политике при президенте Польши Марцин Пшидач подтвердил предстоящий визит. В тот же день глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых сообщила, что визит продлится один день, но будет символичным и будет сопровождаться официальными церемониями.
За время полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский совершил несколько зарубежных визитов. 21 декабря 2022 года он посетил США, 8–9 февраля 2023 года – Великобританию, Францию и Бельгию.