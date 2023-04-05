Зеленский: Чтобы быстрее завершить войну, мы должны еще больше мобилизовать мир

"Чтобы быстрее отбросить врага с нашей земли и тем самым быстрее завершить эту войну, мы должны еще больше мобилизовать мир, наших партнеров, все народы, которые не соглашаются с хаосом, который российская агрессия несет миру", – сказал глава государства.

Он отметил, что только сегодня общался с рядом зарубежных политиков – премьер-министром Канады Джастином Трюдо, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также выступил перед губернаторами Соединенных Штатов и парламентом Чили.

"Только что обратился к парламенту Чили – еще одной страны, которая услышала Украину, услышала то, к чему мы стремимся. Неважно, какое расстояние между нашими народами. Мы одинаково ценим жизнь и защищаем международный порядок. Мы должны лишить рашизм даже надежды на поддержку в Латинской Америке", – объяснил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)