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Зеленский обсудил по телефону с Трюдо новую финансовую помощь Канады Украине и потребности ВСУ перед наступлением

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"Подробно обсудили ситуацию на поле боя", написал президент
"Подробно обсудили ситуацию на поле боя", – написал президент
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский 4 апреля провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

По словам Зеленского, он поблагодарил главу канадского правительства за 2,4 млрд канадских долларов ($1,7 млрд) помощи украинскому бюджету и весомую оборонную поддержку в борьбе с агрессией России.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшие потребности Украины в области безопасности", – говорится в сообщении президента.

Контекст:

Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.

Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.

24 февраля правительство Канады заявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн канадских долларов ($23 млн). Она включает в себя 7,5 млн канадских долларов ($5,5 млн) на разминирование; более 13 млн канадских долларов ($9,5 млн) на усилия по обеспечению подотчетности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны; более 12 млн канадских долларов ($8,8 млн) на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.

Теги: Украина, Канада, переговоры, военная помощь, Владимир Зеленский, финансовая помощь, война России против Украины, Джастин Трюдо
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