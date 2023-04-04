Зеленский обсудил по телефону с Трюдо новую финансовую помощь Канады Украине и потребности ВСУ перед наступлением

По словам Зеленского, он поблагодарил главу канадского правительства за 2,4 млрд канадских долларов ($1,7 млрд) помощи украинскому бюджету и весомую оборонную поддержку в борьбе с агрессией России.
"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшие потребности Украины в области безопасности", – говорится в сообщении президента.
Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году она выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.
24 февраля правительство Канады заявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на 32 млн канадских долларов ($23 млн). Она включает в себя 7,5 млн канадских долларов ($5,5 млн) на разминирование; более 13 млн канадских долларов ($9,5 млн) на усилия по обеспечению подотчетности, в том числе на борьбу с сексуальным насилием в условиях войны; более 12 млн канадских долларов ($8,8 млн) на противодействие химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам.