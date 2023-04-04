Зеленский обсудил по телефону с Трюдо новую финансовую помощь Канады Украине и потребности ВСУ перед наступлением

По словам Зеленского, он поблагодарил главу канадского правительства за 2,4 млрд канадских долларов ($1,7 млрд) помощи украинскому бюджету и весомую оборонную поддержку в борьбе с агрессией России.

"Подробно обсудили ситуацию на поле боя и дальнейшие потребности Украины в области безопасности", – говорится в сообщении президента.