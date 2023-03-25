Канада и США продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется – заявление Байдена и Трюдо

"Мы осуждаем Россию за ее незаконную, неоправданную и неспровоцированную войну против Украины", – говорится в заявлении.

Лидеры пообещали продолжать возлагать экономические издержки на Россию, "сохраняя при этом непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется".

Во время выступления перед канадским парламентом в Оттаве Трюдо сказал, что Канада, как и США, оказала Украине значительную военную поддержку, сообщил канал CNN.

"Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада будет и впредь твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило. Вместе мы оба – партнеры, на которых Украина и мир могут рассчитывать", – заявил он.

Байден также выступил перед парламентом Канады и рассказал о реакции мирового сообщества, в частности США и Канады, на войну РФ против Украины. Текст речи опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Мы стояли вместе, чтобы защитить суверенитет, защитить демократию, защитить свободу для себя и всех, кто этого желает. Как я сказал президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, когда я был с ним в Киеве в прошлом месяце, люди во всем мире поддерживают смелых людей Украины. И вы должны спросить себя: разве вы не поражены личным мужеством, которое они демонстрируют? Это невероятно", – сказал президент США.

Он также напомнил о военной помощи, которую США оказывают Украине, а также о приеме беженцев и санкциях против РФ.

"Сегодня давайте еще раз подтвердим, что мы будем поддерживать ярко горящий факел свободы. И поддержка украинского народа будет непоколебимой", – сказал Байден.