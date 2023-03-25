Канада и США продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется – заявление Байдена и Трюдо

"Мы осуждаем Россию за ее незаконную, неоправданную и неспровоцированную войну против Украины", – говорится в заявлении.
Лидеры пообещали продолжать возлагать экономические издержки на Россию, "сохраняя при этом непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется".
Во время выступления перед канадским парламентом в Оттаве Трюдо сказал, что Канада, как и США, оказала Украине значительную военную поддержку, сообщил канал CNN.
"Как вы хорошо знаете, господин президент, Канада будет и впредь твердо стоять на стороне Украины, чего бы это ни стоило. Вместе мы оба – партнеры, на которых Украина и мир могут рассчитывать", – заявил он.
Байден также выступил перед парламентом Канады и рассказал о реакции мирового сообщества, в частности США и Канады, на войну РФ против Украины. Текст речи опубликовала пресс-служба Белого дома.
"Мы стояли вместе, чтобы защитить суверенитет, защитить демократию, защитить свободу для себя и всех, кто этого желает. Как я сказал президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, когда я был с ним в Киеве в прошлом месяце, люди во всем мире поддерживают смелых людей Украины. И вы должны спросить себя: разве вы не поражены личным мужеством, которое они демонстрируют? Это невероятно", – сказал президент США.
Он также напомнил о военной помощи, которую США оказывают Украине, а также о приеме беженцев и санкциях против РФ.
"Сегодня давайте еще раз подтвердим, что мы будем поддерживать ярко горящий факел свободы. И поддержка украинского народа будет непоколебимой", – сказал Байден.
Канада последовательно поддерживает Украину, в 2022 году выделила более 5 млрд канадских долларов ($3,76 млрд) на военную, финансовую, гуманитарную помощь, сказано на сайте правительства страны. В частности, она включает ЗРК NASAMS с соответствующими боеприпасами, 39 боевых бронированных машин поддержки, противотанковое оружие, гаубицы M777 и боеприпасы к ним.
Кроме того, Канада входит в коалицию по предоставлению Украине западных танков. Страна доставила в Европу четыре Leopard и анонсировала поставку еще четырех.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.