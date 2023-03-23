Россия не планирует возвращать детей, похищенных из Украины – разведка Канады

"С начала войны в Украине Россия депортировала тысячи детей с оккупированных территорий без согласия их законных опекунов. Такие действия легли в основу ордера Международного уголовного суда на арест президента [России Владимира] Путина", – сказано в сообщении.
В вооруженных силах отметили, что РФ требует, чтобы родители или законные опекуны детей выезжали из Украины, чтобы забрать их лично. В то же время российские власти осознают, что сделать это без их помощи крайне сложно, но они ее не оказывают, добавили в разведке.
В вооруженных силах Канады также подчеркнули, что Россия установила упрощенный правовой порядок предоставления гражданства детям, депортированным из Украины.
"Это позволяет отправить их на усыновление и говорит о том, что Россия не намерена возвращать их Украине вне зависимости от условий на местах", – сказано в сообщении.
We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.— Canadian Armed Forces (@CanadianForces) March 22, 2023
Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis. 1/6 pic.twitter.com/40r4yznQfS
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
22 марта благотворительный фонд Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам, сообщил, что в Украину вернули 17 детей. Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.