Россия не планирует возвращать детей, похищенных из Украины – разведка Канады

"С начала войны в Украине Россия депортировала тысячи детей с оккупированных территорий без согласия их законных опекунов. Такие действия легли в основу ордера Международного уголовного суда на арест президента [России Владимира] Путина", – сказано в сообщении.

В вооруженных силах отметили, что РФ требует, чтобы родители или законные опекуны детей выезжали из Украины, чтобы забрать их лично. В то же время российские власти осознают, что сделать это без их помощи крайне сложно, но они ее не оказывают, добавили в разведке.

В вооруженных силах Канады также подчеркнули, что Россия установила упрощенный правовой порядок предоставления гражданства детям, депортированным из Украины.

"Это позволяет отправить их на усыновление и говорит о том, что Россия не намерена возвращать их Украине вне зависимости от условий на местах", – сказано в сообщении.

We’re working with international partners to detect, correct, and call out the Kremlin’s state-sponsored disinformation about Ukraine.



Read the latest information based on Canadian Forces Intelligence Command analysis. 1/6 pic.twitter.com/40r4yznQfS — Canadian Armed Forces (@CanadianForces) March 22, 2023