Детский омбудсмен Украины назвала официальное количество детей, похищенных Россией

Это не просто цифра, а поименный список, составленный из заявлений родителей, родственников, местных властей или свидетелей. Эта информация проверяется соответствующими органами, и по каждому ребенку заводится дело. То есть это зафиксированные данные", – сказала она.

При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

"Российские власти заявляют в медиа о так называемой эвакуации 744 тысяч украинских детей. Но эта цифра никакими списками или персональными данными не подтверждается, поэтому мы считаем ее недостоверной", – сказала она.