Детский омбудсмен Украины назвала официальное количество детей, похищенных Россией

Это не просто цифра, а поименный список, составленный из заявлений родителей, родственников, местных властей или свидетелей. Эта информация проверяется соответствующими органами, и по каждому ребенку заводится дело. То есть это зафиксированные данные", – сказала она.
При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
"Российские власти заявляют в медиа о так называемой эвакуации 744 тысяч украинских детей. Но эта цифра никакими списками или персональными данными не подтверждается, поэтому мы считаем ее недостоверной", – сказала она.
14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.
Одного из украинских детей, депортированных оккупантами из Мариуполя Донецкой области, незаконно усыновила уполномоченная президента РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом она сама рассказывала пропагандистам RT в октябре прошлого года.
По словам Герасимчук, россияне хотят пополнить свою нацию украинскими детьми, вывезенными с оккупированных территорий.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.