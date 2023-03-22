У России еще до вторжения был четкий план, что делать с украинскими детьми – детский омбудсмен Украины

По ее словам, все действия России свидетельствуют о том, что возвращать детей не планируется.
"РФ ускорила процедуры усыновления и изменения гражданства, предоставляет бесплатное обучение для детей из Украины. Более того, россияне производят отбор детей, проводя так называемые медицинские осмотры, на которых делят детей по категориям. То есть они хотят отобрать самых здоровых и пополнить свою нацию за счет украинских детей", – сказала она.
Герасимчук напомнила заявление уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о том, что из Мариуполя в Подмосковье было переправлено 30 детей, которые сначала негативно отзывались о президенте РФ Владимире Путине, а когда детей отдали в российские семьи, отношение детей к РФ якобы изменилось на обратное. Герасимчук подчеркнула, что судьба этих детей неизвестна.
По ее словам, Россия еще до вторжения в Украину имела четкий план, что делать с украинскими детьми.
"Его реализацию она начала еще в 2014 году после аннексии Крыма. Россияне меняли гражданство детей и создали так называемый "поезд надежды", которым граждане РФ добирались в Крым для незаконного усыновления детей", – отметила Герасимчук.
В декабре 2022 года омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.
14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.
Одного из украинских детей, депортированных оккупантами из Мариуполя Донецкой области, незаконно усыновила Львова-Белова. Об этом она сама рассказывала пропагандистам RT в октябре прошлого года.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.