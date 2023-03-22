У России еще до вторжения был четкий план, что делать с украинскими детьми – детский омбудсмен Украины

По ее словам, все действия России свидетельствуют о том, что возвращать детей не планируется.

"РФ ускорила процедуры усыновления и изменения гражданства, предоставляет бесплатное обучение для детей из Украины. Более того, россияне производят отбор детей, проводя так называемые медицинские осмотры, на которых делят детей по категориям. То есть они хотят отобрать самых здоровых и пополнить свою нацию за счет украинских детей", – сказала она.

Герасимчук напомнила заявление уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о том, что из Мариуполя в Подмосковье было переправлено 30 детей, которые сначала негативно отзывались о президенте РФ Владимире Путине, а когда детей отдали в российские семьи, отношение детей к РФ якобы изменилось на обратное. Герасимчук подчеркнула, что судьба этих детей неизвестна.

По ее словам, Россия еще до вторжения в Украину имела четкий план, что делать с украинскими детьми.

"Его реализацию она начала еще в 2014 году после аннексии Крыма. Россияне меняли гражданство детей и создали так называемый "поезд надежды", которым граждане РФ добирались в Крым для незаконного усыновления детей", – отметила Герасимчук.