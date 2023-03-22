ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России еще до вторжения был четкий план, что делать с украинскими детьми – детский омбудсмен Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Герасимчук рассказала, зачем РФ вывозит детей из Украины
Герасимчук рассказала, зачем РФ вывозит детей из Украины
Фото: president.gov.ua

Россияне хотят пополнить свою нацию украинскими детьми, вывезенными с оккупированных территорий. Об этом заявила советница – уполномоченная президента по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в интервью "Німецькій хвилі", опубликованном 22 марта.

По ее словам, все действия России свидетельствуют о том, что возвращать детей не планируется.

"РФ ускорила процедуры усыновления и изменения гражданства, предоставляет бесплатное обучение для детей из Украины. Более того, россияне производят отбор детей, проводя так называемые медицинские осмотры, на которых делят детей по категориям. То есть они хотят отобрать самых здоровых и пополнить свою нацию за счет украинских детей", – сказала она.

Герасимчук напомнила заявление уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о том, что из Мариуполя в Подмосковье было переправлено 30 детей, которые сначала негативно отзывались о президенте РФ Владимире Путине, а когда детей отдали в российские семьи, отношение детей к РФ якобы изменилось на обратное. Герасимчук подчеркнула, что судьба этих детей неизвестна.

По ее словам, Россия еще до вторжения в Украину имела четкий план, что делать с украинскими детьми.

"Его реализацию она начала еще в 2014 году после аннексии Крыма. Россияне меняли гражданство детей и создали так называемый "поезд надежды", которым граждане РФ добирались в Крым для незаконного усыновления детей", – отметила Герасимчук.

Контекст:

В декабре 2022 года омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.

Одного из украинских детей, депортированных оккупантами из Мариуполя Донецкой области, незаконно усыновила Львова-Белова. Об этом она сама рассказывала пропагандистам RT в октябре прошлого года.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, депортация, дети, российская агрессия, война России против Украины, Дарья Герасимчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
  "Очень вкусно". Как приготовить креветки с чесночно-медовым соусом. Легкий рецепт
Галина ГРИШИНА
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
Ротару отреагировала на смерть в своей семье
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
  Как правильно подготовить семена перца к посеву. Лучшие сорта, обеззараживание, стимуляция роста и проращивание
Галина ГРИШИНА
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
Пластический хирург, оперировавший жену Павлика, показал ее нос до и после операции. Фото
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
"Взорвала интернет". Клум вышла в свет с сумочкой в виде аквариума с золотой рыбкой внутри за $350. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Переехавший после полномасштабной войны из Украины в США 40-летний Яма напомнил, как пострадал на украинском шоу
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Постройневшая Мишина выложила в сеть фото в откровенном белье и за час собрала почти 50 тыс. лайков
Галина ГРИШИНА
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором
Галина ГРИШИНА
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как правильно размораживать мясо. Простые и эффективные способы
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Как мастер, который делает маникюр для Лопес, запустил новый весенний тренд. Топ-5 фото "облачного дизайна"
Галина ГРИШИНА
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Хайек показала снимки, сделанные ее мужем. Актриса позировала без макияжа
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Кошачьи глаза с помощью графических стрелок. Тренд в макияже
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Жена Уиллиса рассказала, как его неизлечимая болезнь отразилась на ее жизни: У меня нет выбора. Каждый день чувство потери
Галина ГРИШИНА
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Как прорастить семена без лотков и грунта. Экспресс-способ
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото
Галина ГРИШИНА
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
"Моя мечта исполнилась!" Жена Павлика сделала пластическую операцию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (124856)
2
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора (121229)
3
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе (114862)
4
Актриса Денисенко снялась топлес, взяв бюст в руки (95709)
5
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (79405)
6
Чем обрабатывать сад ранней весной от вредителей. Названо самое популярное средство среди садоводов (72011)
7
"Просил Поплавского пригласить красивую певицу". Кума Поляковой рассказала, как артистка познакомилась с будущим мужем (39678)
8
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (34928)
 
 
 
 