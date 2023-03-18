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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верещук публично обратилась к российскому детскому омбудсмену по поводу списков вывезенных в РФ украинских детей

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Верещук обратилась к Львовой-Беловой, ордер на арест которой накануне выдал Международный уголовный суд
Верещук обратилась к Львовой-Беловой, ордер на арест которой накануне выдал Международный уголовный суд
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук публично обратилась к уполномоченной РФ по правам детей Марии Львовой-Беловой с требованием предоставить списки украинских детей. Об этом она написала в Telegram 18 марта.

"Предлагаю безотлагательно передать украинской стороне списки всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: 1) на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины, до 18 лет включительно; 2) сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины; 3) были вывезены с временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию", – заявила она.

Контекст:

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Они подозреваются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины. В Кремле, комментируя выдачу ордера на арест Путина, заявили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. "Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", – отметил спикер Путина Дмитрий Песков.

Российский уполномоченный по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: депортация, Ирина Верещук, дети, война России против Украины, Мария Львова-Белова
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