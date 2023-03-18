Суд над Россией в Гааге может быть долгим, но есть все шансы, что он осудит виновных – Великобритания

Рааб: Великобритания без колебаний арестует российского президента и выдаст его, если он когда-нибудь ступит на эти берега Фото: ЕРА

По его словам, то же самое говорили о военных преступлениях, совершенных в Югославии и Руанде, но в итоге многие из ответственных за них политиков и военных все-таки предстали перед судом.

Министр пообещал, что британское правительство будет оказывать всестороннюю поддержу Международному уголовному суду, который 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой за похищения и насильственный вывоз детей из Украины.

"Великобритания без колебаний арестует российского президента и выдаст его, если он когда-нибудь ступит на эти берега", – сказал Рааб.

Он добавил, что хотя МУС работает независимо, важно, чтобы международное сообщество поддержало его цели и предоставило ему "инструменты для выполнения работы".

"Это исторический момент для МУС и важный шаг в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях. Мы всегда четко заявляли, что президент Путин и руководство РФ должны нести ответственность за свои действия", – прокомментировал он в Twitter сообщение МУС о выдаче ордера.

This is a historic moment for the @IntlCrimCourt and an important step in ensuring those responsible for war crimes are brought to justice.



We have always been clear that President Putin and the Russian leadership must be held to account for their actions. — Dominic Raab (@DominicRaab) March 17, 2023