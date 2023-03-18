Суд над Россией в Гааге может быть долгим, но есть все шансы, что он осудит виновных – Великобритания

По его словам, то же самое говорили о военных преступлениях, совершенных в Югославии и Руанде, но в итоге многие из ответственных за них политиков и военных все-таки предстали перед судом.
Министр пообещал, что британское правительство будет оказывать всестороннюю поддержу Международному уголовному суду, который 17 марта выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой за похищения и насильственный вывоз детей из Украины.
"Великобритания без колебаний арестует российского президента и выдаст его, если он когда-нибудь ступит на эти берега", – сказал Рааб.
Он добавил, что хотя МУС работает независимо, важно, чтобы международное сообщество поддержало его цели и предоставило ему "инструменты для выполнения работы".
"Это исторический момент для МУС и важный шаг в привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях. Мы всегда четко заявляли, что президент Путин и руководство РФ должны нести ответственность за свои действия", – прокомментировал он в Twitter сообщение МУС о выдаче ордера.
This is a historic moment for the @IntlCrimCourt and an important step in ensuring those responsible for war crimes are brought to justice.— Dominic Raab (@DominicRaab) March 17, 2023
We have always been clear that President Putin and the Russian leadership must be held to account for their actions.
После выдачи ордера МУС Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.