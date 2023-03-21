В России заявили, что готовы вернуть похищенных из Украины детей, когда им создадут "безопасные условия"

Небензя сказал, что проблема с депортацией украинских детей "раздута" Фото: ЕРА

По его словам, детей с оккупированных территорий Украины вывозили в РФ, потому что "хотели уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия".

"Когда условия будут безопасными – конечно, почему нет?" – сказал он, отвечая на вопрос, намеревается ли Москва вернуть похищенных граждан Украины.

Постпред в ООН добавил, что проблема депортированных детей "абсолютно раздута" и российские власти хотят провести неформальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы "пролить свет на эту ситуацию".

17 марта Международный уголовный суд выписал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в РФ.