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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России заявили, что готовы вернуть похищенных из Украины детей, когда им создадут "безопасные условия"

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Небензя сказал, что проблема с депортацией украинских детей "раздута"
Небензя сказал, что проблема с депортацией украинских детей "раздута"
Фото: ЕРА

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя назвал условие, при котором оккупанты готовы вернуть насильно вывезенных из Украины детей. Об этом 20 марта пишет государственное агентство "РИА Новости".

По его словам, детей с оккупированных территорий Украины вывозили в РФ, потому что "хотели уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия".

"Когда условия будут безопасными – конечно, почему нет?" – сказал он, отвечая на вопрос, намеревается ли Москва вернуть похищенных граждан Украины.

Постпред в ООН добавил, что проблема депортированных детей "абсолютно раздута" и российские власти хотят провести неформальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы "пролить свет на эту ситуацию".

17 марта Международный уголовный суд выписал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в РФ.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

7 сентября 2022 года США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.

По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, на март 2023 известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей. В комментарии, опубликованном 17 февраля, он заявил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.

Львова-Белова осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

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