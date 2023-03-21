В России заявили, что готовы вернуть похищенных из Украины детей, когда им создадут "безопасные условия"

По его словам, детей с оккупированных территорий Украины вывозили в РФ, потому что "хотели уберечь их от опасности, которую могут представлять боевые действия".
"Когда условия будут безопасными – конечно, почему нет?" – сказал он, отвечая на вопрос, намеревается ли Москва вернуть похищенных граждан Украины.
Постпред в ООН добавил, что проблема депортированных детей "абсолютно раздута" и российские власти хотят провести неформальное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы "пролить свет на эту ситуацию".
17 марта Международный уголовный суд выписал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в РФ.
В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
7 сентября 2022 года США обвинили Россию в насильственной депортации до 1,6 млн украинцев и проведении так называемых фильтраций, включающих инвазивную проверку безопасности, допросы, разделение семей и задержания. По данным США, только в июле в Россию вывезли 1,8 тыс. украинских детей.
По словам украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, на март 2023 известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей. В комментарии, опубликованном 17 февраля, он заявил, что в РФ может находиться до 150 тыс. незаконно вывезенных украинских детей.
Львова-Белова осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.