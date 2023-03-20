Рада призвала страны ЕС выполнить решение Международного уголовного суда об аресте Путина

Постановление "О заявлении Верховной Рады Украины о необходимости обеспечения ответственности лиц, виновных в совершении тяжких преступлений по международному праву на территории Украины" поддержали 335 народных депутатов.
В заявлении говорится, что Верховная Рада обращается к парламентам и правительствам иностранных государств, универсальным и региональным международным организациям и межпарламентским ассамблеям с просьбой решительно осудить самые тяжкие преступления по международному праву, совершенные вооруженными силами России, другими подконтрольными ей военными формированиями и оккупационными администрациями России на территории Украины.
Рада призывает осуществить все возможные меры по расследованию этих преступлений, привлечению к ответственности и справедливому наказанию всех виновных в рамках национальных и международных юрисдикций.
Также украинский парламент обращается к международному сообществу с призывом оказывать самое жесткое политическое и санкционное давление на Россию и ее должностных лиц, в том числе высшее руководство.
Рада настойчиво призывает стороны – участницы Римского статута осуществить все возможные меры для выполнения решения МУС о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой и их последующей передачи в распоряжение МУС.
Также Рада просит государства и другие заинтересованные стороны предоставить максимально возможную поддержку деятельности Международного центра по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины для ускорения и усиления расследования путем получения ключевых доказательств.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.