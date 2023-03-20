Рада призвала страны ЕС выполнить решение Международного уголовного суда об аресте Путина

Рада одобрила постановление об обращении по поводу привлечения к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений в Украине Фото: Верховна Рада України / Telegram

Постановление "О заявлении Верховной Рады Украины о необходимости обеспечения ответственности лиц, виновных в совершении тяжких преступлений по международному праву на территории Украины" поддержали 335 народных депутатов.

В заявлении говорится, что Верховная Рада обращается к парламентам и правительствам иностранных государств, универсальным и региональным международным организациям и межпарламентским ассамблеям с просьбой решительно осудить самые тяжкие преступления по международному праву, совершенные вооруженными силами России, другими подконтрольными ей военными формированиями и оккупационными администрациями России на территории Украины.

Рада призывает осуществить все возможные меры по расследованию этих преступлений, привлечению к ответственности и справедливому наказанию всех виновных в рамках национальных и международных юрисдикций.

Также украинский парламент обращается к международному сообществу с призывом оказывать самое жесткое политическое и санкционное давление на Россию и ее должностных лиц, в том числе высшее руководство.

Рада настойчиво призывает стороны – участницы Римского статута осуществить все возможные меры для выполнения решения МУС о выдаче ордера на арест Путина и Львовой-Беловой и их последующей передачи в распоряжение МУС.

Также Рада просит государства и другие заинтересованные стороны предоставить максимально возможную поддержку деятельности Международного центра по уголовному преследованию преступления агрессии против Украины для ускорения и усиления расследования путем получения ключевых доказательств.