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Подоляк: Фиксация Путина как международного преступника означает, что никаких переговоров с нынешней российской элитой не будет

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17 марта МУС выдал ордер на арест Путина
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина
Фото: ЕРА

Выдача Международным уголовным судом ордера на арест президента РФ Владимира Путина делает невозможными переговоры с российскими властями. Об этом 20 марта в Twitter заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Юридическая фиксация "действующего президента России" как безусловного международного преступника прямо означает:

1. Никаких переговоров с нынешней российской элитой.
2. Никакого возвращения России в мировую политику в довоенном статусе.
3. Никакой отмены санкций, пока "лицо Путина" представляет Россию" , – отметил Подоляк.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. 

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, арест, переговоры, война России против Украины, Международный уголовный суд, Михаил Подоляк
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