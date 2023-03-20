Главный обвинитель Милошевича в Гааге: Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни

Найс выразил сомнение, что российский диктатор окажется в суде в нынешних обстоятельствах. А значит, ордер на его арест будет действовать до смерти российского президента.
"Путин останется предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или не будет передан суду и не будет оправдан. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни", – сказал британский судья.
ВВС также сообщает, что главный прокурор МУС Карим Хан в разговоре с журналистами заявил, что ордера против Путина, а также омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой были "основаны на данных судебно-медицинской экспертизы, проверке и том, что было сказано этими двумя людьми".
"С детьми нельзя обращаться как с военными трофеями, их нельзя депортировать. Для этого вида преступлений не нужно быть юристом, нужно быть человеком, чтобы понять, насколько это вопиюще", – сказал Хан ВВС.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.