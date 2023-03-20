Главный обвинитель Милошевича в Гааге: Ордер на арест Путина будет действовать до конца его жизни

Путин останется преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом Фото: geoffreynicefoundation.com

Найс выразил сомнение, что российский диктатор окажется в суде в нынешних обстоятельствах. А значит, ордер на его арест будет действовать до смерти российского президента.

"Путин останется предполагаемым преступником до тех пор, пока не предстанет перед судом или не будет передан суду и не будет оправдан. Это кажется крайне маловероятным, поэтому он останется предполагаемым преступником до конца своей жизни", – сказал британский судья.

ВВС также сообщает, что главный прокурор МУС Карим Хан в разговоре с журналистами заявил, что ордера против Путина, а также омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой были "основаны на данных судебно-медицинской экспертизы, проверке и том, что было сказано этими двумя людьми".

"С детьми нельзя обращаться как с военными трофеями, их нельзя депортировать. Для этого вида преступлений не нужно быть юристом, нужно быть человеком, чтобы понять, насколько это вопиюще", – сказал Хан ВВС.