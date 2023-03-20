ГОРДОН
 
 
МИР

"Граждане судьи, внимательно смотрите в небо". Медведев пригрозил ударить ракетой "Оникс" по суду в Гааге, выдавшему ордер на арест Путина

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Медведев считает, что решение МУС об аресте Путина якобы разрушает систему международного права
Медведев считает, что решение МУС об аресте Путина якобы разрушает систему международного права

Выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента РФ Владимира Путина вызовет якобы "чудовищные" последствия для системы международного права. Об этом заявил 20 марта в Telegram экс-президент России, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, допустив при этом неприкрытые угрозы в адрес МУС.

"Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано", – пугает Медведев, добавляя, что "произошло окончательное обрушение" системы международного права.

Замсекретаря Совбеза РФ назвал МУС "говенным" и "никому не нужным", заметив, что в результате своей деятельности он привлек к ответственности "три десятка никому не известных лиц" и эффективность его деятельности "нулевая".

"Это вам не созданные ad hoc Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Или даже сомнительный трибунал по Югославии", – добавил он.

Медведев считает, что судить страну и ее лидеров можно в двух случаях: когда сама страна "дико ослабела", почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой, или когда страна проиграла войну и капитулировала. 

"Иначе – невозможно. И это понимают все", – отметил он.

Медведев назвал "самым дискредитирующим эпизодом" в истории МУС его неспособность осудить США за якобы преступления в Афганистане и Ираке – суд, по его выражению, "обгадился по полной и ничего не смог сделать".

"И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС, на тех же основаниях, что и США и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жесткая вводная из того же Пиндостана (Медведев имеет в виду США. – "ГОРДОН"). Понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили", – высказался он.

Экс-президент РФ допустил, что страна-оккупант может нанести по Гааге ракетный удар.

"Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", – заключил Медведев.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала. 

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, США, Украина, Москва, Кремль, угрозы, Римский статут, политика, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, судьи, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд, суд, гиперзвуковое оружие, Карим Хан, российские оккупанты, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
"Она тронулась". Гордон высказался об известной российской актрисе
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Длинные ногти и яркий дизайн. Пять вариантов маникюра от Гвен Стефани. Фото
Галина ГРИШИНА
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Сколько воды нужно выпивать в сутки. Советы от эксперта
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
Пять причесок с использованием белых искусственных цветов от вьетнамских парикмахеров
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
61-летний президент Чехии Павел позировал на мотоцикле: Если бы так можно было ездить в заграничные поездки
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
53-летняя Лопес на светском мероприятии выставила центральную часть бюста и бедро
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"
Пугачева высказалась о Валерии Меладзе, который оправдался за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора
Как ускорить метаболизм, чтобы можно было "есть все и не поправляться". Шесть советов от фитнес-инструктора
Галина ГРИШИНА
  Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. За четыре дня ролик собрал более 7 млн просмотров. Видео
  Сайрус исполнила свой хит Flowers на сцене. За четыре дня ролик собрал более 7 млн просмотров. Видео
Галина ГРИШИНА
  Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа
  Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео
24-летняя Квиткова снялась топлес. Видео
17-летняя дочь короля Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку. В будущем она станет главнокомандующим испанской армией
17-летняя дочь короля Испании пройдет трехлетнюю военную подготовку. В будущем она станет главнокомандующим испанской армией
Галина ГРИШИНА
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
Галина ГРИШИНА
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
Галина ГРИШИНА
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото, видео (72036)
2
Спущенные штаны на сцене в Москве, дуэт с путинисткой Бузовой и другие "зашквары" рэпера Потапа (33368)
3
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (27405)
4
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца (18120)
5
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт (18048)
6
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье (17205)
7
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос (15492)
8
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу (15205)
 
 
 
 