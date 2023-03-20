"Граждане судьи, внимательно смотрите в небо". Медведев пригрозил ударить ракетой "Оникс" по суду в Гааге, выдавшему ордер на арест Путина

"Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано", – пугает Медведев, добавляя, что "произошло окончательное обрушение" системы международного права.
Замсекретаря Совбеза РФ назвал МУС "говенным" и "никому не нужным", заметив, что в результате своей деятельности он привлек к ответственности "три десятка никому не известных лиц" и эффективность его деятельности "нулевая".
"Это вам не созданные ad hoc Нюрнбергский и Токийский трибуналы. Или даже сомнительный трибунал по Югославии", – добавил он.
Медведев считает, что судить страну и ее лидеров можно в двух случаях: когда сама страна "дико ослабела", почти утратила суверенитет и решилась признать суд над собой, или когда страна проиграла войну и капитулировала.
"Иначе – невозможно. И это понимают все", – отметил он.
Медведев назвал "самым дискредитирующим эпизодом" в истории МУС его неспособность осудить США за якобы преступления в Афганистане и Ираке – суд, по его выражению, "обгадился по полной и ничего не смог сделать".
"И тут решили судить президента другой ядерной державы, не участвующей в МУС, на тех же основаниях, что и США и иные страны. Очевидно, что поступила максимально жесткая вводная из того же Пиндостана (Медведев имеет в виду США. – "ГОРДОН"). Понятно, что практической ценности никакой, но спасибо, что вспомнили", – высказался он.
Экс-президент РФ допустил, что страна-оккупант может нанести по Гааге ракетный удар.
"Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо", – заключил Медведев.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.