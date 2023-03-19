Путина в Германии ждет арест – министр юстиции

"Я ожидаю, что МУС быстро свяжется и с договаривающимися государствами и попросит их о приведении в исполнение решения [по аресту Путина]", – заявил он.

Профессор международного права Марсель Кау в комментарии изданию назвал ордер на арест Путина "крайней мерой с далеко идущими юридическими, а применительно к свободе передвижения Путина – фактическими последствиями".

По его словам, в международном праве все чаще говорят о том, что недоговаривающиеся государства также могут быть обязаны экстрадировать обвиняемых в Гаагу. Это означает, что российский президент, вероятно, может чувствовать себя в безопасности только в РФ и больше никогда добровольно не ступит на западную землю, отмечает Bild.

Кау добавил, что даже если бы Путина пригласили на мирные переговоры в ЕС, его нужно было бы на законных основаниях освободить от ордера на арест.