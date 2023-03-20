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В Китае отреагировали на ордер МУС для Путина словами о "двойных стандартах"

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Вэньбинь сказал, что МУС "должен занимать объективную позицию, избегать двойных стандартов"
Вэньбинь сказал, что МУС "должен занимать объективную позицию, избегать двойных стандартов"
Фото: EPA

Власти Китая считают, что Международный уголовный суд (МУС), который выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина, должен "избегать политизации". Об этом на пресс-конференции 20 марта заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает Sky News.

Вэньбинь сказал, что МУС "должен занимать объективную позицию, избегать двойных стандартов и избегать политизации".

Он также отметил, что "Китай будет продолжать играть объективную и справедливую роль в украинском кризисе и играть конструктивную роль в мирных переговорах", цитирует его Sky News.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Китай, агрессия, депортация, КНР, Международный уголовный суд, пресс-конференция, суд, Ван Вэньбинь
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