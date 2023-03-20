Львова-Белова заявила, что в России "устроили в семьи" 380 детей-сирот, вывезенных из Украины

Львова-Белова утверждает, что готова к "работе по воссоединению" с родственниками незаконно усыновленных в России украинских детей Фото: Марья Львова-Белова / Telegram

Омбудсмен подчеркнула, что якобы готова к "работе по воссоединению" этих детей с родственниками в Украине, "если такие объявятся".

По заверениям Львовой-Беловой, на сегодняшний день 15 детей из восьми семей "соединили" с родственниками с территории Украины.

18 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук публично обратилась к Львовой-Беловой и к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить списки вывезенных в Россию украинских детей.

Верещук затребовала данные всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины (до 18 лет включительно); сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины либо были вывезены с временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию.