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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Львова-Белова заявила, что в России "устроили в семьи" 380 детей-сирот, вывезенных из Украины

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Львова-Белова утверждает, что готова к "работе по воссоединению" с родственниками незаконно усыновленных в России украинских детей
Львова-Белова утверждает, что готова к "работе по воссоединению" с родственниками незаконно усыновленных в России украинских детей
Фото: Марья Львова-Белова / Telegram

Уполномоченная при президенте РФ по правам детей Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд а Гааге, заявила, что что в российские семьи "устроены" 380 детей-сирот, незаконно вывезенных из Украины, сообщает в Telegram 20 марта российское пропагандистское агентство ТАСС.

Омбудсмен подчеркнула, что якобы готова к "работе по воссоединению" этих детей с родственниками в Украине, "если такие объявятся".

По заверениям Львовой-Беловой, на сегодняшний день 15 детей из восьми семей "соединили" с родственниками с территории Украины.

18 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук публично обратилась к Львовой-Беловой и к уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием предоставить списки вывезенных в Россию украинских детей.

Верещук затребовала данные всех детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые: на 24 февраля 2022 года были гражданами Украины (до 18 лет включительно); сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины либо были вывезены с временно оккупированных территорий Украины на российскую территорию.

Контекст:

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. Они подозреваются в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении населения (согласно релизу МУС, речь идет о детях) из оккупированных районов Украины в Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины. В Кремле, комментируя выдачу ордера на арест Путина, заявили, что Россия не признает юрисдикцию МУС. "Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой", – отметил спикер Путина Дмитрий Песков.

Российская уполномоченная по правам ребенка осенью прошлого года незаконно взяла в семью одного из детей, похищенных в Мариуполе российской армией. МИД Украины тогда инициировал уголовное расследование против нее.

По состоянию на сегодняшний день известно как минимум о 16,2 тыс. депортированных Россией украинских детей, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он назвал решение МУС историческим. По словам Лубинца, это "только начало на пути привлечения виновных к ответственности".

Теги: Россия, Украина, оккупация, депортация, усыновление, Ирина Верещук, дети, расследование, преступление, страна-агрессор, российская агрессия, омбудсмен, война России против Украины, Международный уголовный суд, родители, российские оккупанты, военное преступление, Мария Львова-Белова
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