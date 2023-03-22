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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия относится к украинским детям как к военным трофеям – прокурор МУС

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Карим Хан прокомментировал действия РФ в отношении детей из Украины
Карим Хан прокомментировал действия РФ в отношении детей из Украины
Фото: EPA

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил, что Россия обращается с вывезенными детьми как с добычей. Об этом сообщает CNN 22 марта.

Римский статут Женевских конвенций ясно дает понять, что нельзя депортировать гражданских лиц в чужую страну, сказал Хан. По его словам, если при военном конфликте для детей есть опасность, то их нужно перемещать в безопасную часть Украины, а если это невозможно, то в безопасную третью страну.

"Похоже, это не просто депортация в Российскую Федерацию, их встречают чужие люди, которые теперь вдруг стали приемными родителями. А дети не имущество, не военная добыча", – сказал он.

Прокурор отметил, что Россия, похоже, не отрицает обвинения против нее, а даже носит их "как почетный знак".

"Дети не являются собственностью страны, в которую можно отправлять из политических или идеологических соображений. Это должно регулироваться законом, и этот закон должен соблюдаться", – сказал Хан.

По его словам, МУС связывался с Россией, но не получил ответа.

Контекст:

В декабре 2022 года омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.

Одного из украинских детей, депортированных оккупантами из Мариуполя Донецкой области, незаконно усыновила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом она сама рассказывала пропагандистам RT в октябре прошлого года.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, депортация, дети, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, Карим Хан
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