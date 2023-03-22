Россия относится к украинским детям как к военным трофеям – прокурор МУС

Римский статут Женевских конвенций ясно дает понять, что нельзя депортировать гражданских лиц в чужую страну, сказал Хан. По его словам, если при военном конфликте для детей есть опасность, то их нужно перемещать в безопасную часть Украины, а если это невозможно, то в безопасную третью страну.

"Похоже, это не просто депортация в Российскую Федерацию, их встречают чужие люди, которые теперь вдруг стали приемными родителями. А дети не имущество, не военная добыча", – сказал он.

Прокурор отметил, что Россия, похоже, не отрицает обвинения против нее, а даже носит их "как почетный знак".

"Дети не являются собственностью страны, в которую можно отправлять из политических или идеологических соображений. Это должно регулироваться законом, и этот закон должен соблюдаться", – сказал Хан.

По его словам, МУС связывался с Россией, но не получил ответа.