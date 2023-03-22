Ордер на арест Путина стал "самым неожиданным шагом" для Кремля, к этому в РФ оказались не готовы – СМИ

Собеседники издания утверждают, что это "было воспринято Кремлем как "самый неожиданный шаг" Запада, и "российские власти оказались не готовы к этой ситуации".
По данным "Медузы", в 2023 году Кремль намеревался "продвигать образ Путина (в том числе для внутрироссийской аудитории – в преддверии президентских выборов) как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира", но после решения суда в Гааге российский президент оказался в ситуации, когда зарубежные поездки Путина оказались под вопросом.
"Теоретически президента РФ могут задержать по гаагскому ордеру в 123 странах. Источники, близкие к АП, отмечают, что пока в Кремле не совсем понимают, как можно "обеспечить безопасность" президента в новых условиях. Даже СНГ перестает быть безопасным пространством для Путина", – подчеркивает издание.
Журналисты отмечают, что в числе стран, которые ратифицировали Римский статут и теоретически могут арестовать Путина, есть в том числе Таджикистан.
Задержание Путина источники "Медузы" считают "невозможным" в связи с тем, что глава Кремля "просто не поедет в страну, где есть хотя бы минимальный риск быть арестованным".
Издание объясняет, что после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года Путин ни разу не ездил в страны Запада, но "относительно регулярно совершал зарубежные поездки" в такие страны, как Таджикистан, Туркменистан, Иран, Узбекистан, Казахстан, Армения, чтобы показать россиянам, что "у России друзей все равно больше, чем недоброжелателей", и страна остается "одним из столпов многополярного мира".
"Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится – нельзя постоянно приглашать всех к себе", – считает один из собеседников "Медузы".
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена в РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.