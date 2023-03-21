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Венгрия подтвердила, что выступила против коллективного одобрения Евросоюзом ордера на арест Путина

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Сийярто отказался подписать резолюцию
Сийярто отказался подписать резолюцию
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отказался подписать резолюцию, в которой страны – члены Евросоюза поддержали выдачу Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом 20 марта сообщило венгерское издание Index.

В ответ на запрос издания в венгерском правительстве сообщили, что речь не идет о наложении вето. Сиярто высказался против коллективного решения.

"Венгерское правительство придерживается мнения, что [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозеп Боррель должен выступить с заявлением только от своего имени, а не от имени всех государств – членов союза", – сказано в ответе. 

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

В поддержку решения МУС высказались власти Украины, США, стран Балтии и ряда других государств. 20 марта Bloomberg сообщил, что Венгрия заблокировала инициированную ЕС резолюцию, в котором шла речь о поддержке решения МУС от имени всего Евросоюза. Глава европейской димломатии Жозеп Боррель выступил с таким заявлением от своего имени.

Теги: Владимир Путин, Венгрия, резолюция, война России против Украины, Евросоюз, Петер Сийярто, Жозеп Боррель
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