Венгрия подтвердила, что выступила против коллективного одобрения Евросоюзом ордера на арест Путина

В ответ на запрос издания в венгерском правительстве сообщили, что речь не идет о наложении вето. Сиярто высказался против коллективного решения.

"Венгерское правительство придерживается мнения, что [верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности] Жозеп Боррель должен выступить с заявлением только от своего имени, а не от имени всех государств – членов союза", – сказано в ответе.