Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина – Bloomberg

Венгрия не дала ЕС совместно прокомментировать ордер на арест Путина, пишет Bloomberg Фото: EPA

По данным агентства, именно это стало причиной того, что вместо совместного заявления решение МУС прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от своего имени.

Венгрия, вероятно, озвучит свою позицию на саммите лидеров ЕС на этой неделе, пишет Bloomberg.

В проекте заявления, по данным агентства, говорится, что лидеры ЕС "приняли к сведению" ордер, выданный МУС против Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным источников, некоторые лидеры настаивали на более жестких формулировках.