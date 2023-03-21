Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина – Bloomberg

По данным агентства, именно это стало причиной того, что вместо совместного заявления решение МУС прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от своего имени.
Венгрия, вероятно, озвучит свою позицию на саммите лидеров ЕС на этой неделе, пишет Bloomberg.
В проекте заявления, по данным агентства, говорится, что лидеры ЕС "приняли к сведению" ордер, выданный МУС против Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным источников, некоторые лидеры настаивали на более жестких формулировках.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.