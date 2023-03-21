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Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина – Bloomberg

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Венгрия не дала ЕС совместно прокомментировать ордер на арест Путина, пишет Bloomberg
Венгрия не дала ЕС совместно прокомментировать ордер на арест Путина, пишет Bloomberg
Фото: EPA

Венгрия не подписала совместное заявление стран – членов Европейского союза по поводу выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина. Об этом 20 марта сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом.

По данным агентства, именно это стало причиной того, что вместо совместного заявления решение МУС прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель от своего имени.

Венгрия, вероятно, озвучит свою позицию на саммите лидеров ЕС на этой неделе, пишет Bloomberg.

В проекте заявления, по данным агентства, говорится, что лидеры ЕС "приняли к сведению" ордер, выданный МУС против Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. По данным источников, некоторые лидеры настаивали на более жестких формулировках.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Владимир Путин, Венгрия, арест, война России против Украины, Международный уголовный суд, Евросоюз, Мария Львова-Белова
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