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В РФ возбудили уголовное дело против прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина

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В России считают "незаконным" решение МУС об ордере на арест Путина
В России считают "незаконным" решение МУС об ордере на арест Путина
Фото: kremlin.ru

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина, объявив их решение "незаконным". Об этом сообщается на официальном канале Следственного комитета России в Telegram.

В сообщении отмечается, что дело возбуждено в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

В следкоме заявили, что решение об аресте Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой якобы "незаконное", так как, по версии РФ, "оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".

Следком назвал формулировки статей уголовного кодекса РФ, по которым открыто дело –  "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

Также следком увидел в факте решения об ордере на арест Путина и Львовой-Беловой "заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Британский адвокат и судья Джефри Найс, который был ведущим обвинителем на процессе в МУС над президентом Югославии Слободаном Милошевичем, выразил сомнение, что Путин окажется в суде в нынешних обстоятельствах. А значит, ордер на его арест будет действовать до смерти российского президента, отметил он.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, арест, Следственный комитет РФ, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, уголовное дело, Мария Львова-Белова
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