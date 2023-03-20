В РФ возбудили уголовное дело против прокурора и судей, выдавших ордер на арест Путина

в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

В сообщении отмечается, что дело возбуждено

В следкоме заявили, что решение об аресте Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой якобы "незаконное", так как, по версии РФ, "оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется".

Следком назвал формулировки статей уголовного кодекса РФ, по которым открыто дело – "привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".

Также следком увидел в факте решения об ордере на арест Путина и Львовой-Беловой "заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений".