В ЮАР заявили, что "примут к сведению" ордер на арест Путина. Он может приехать в августе

В ЮАР прокомментировали ордер МУС насчет Путина, который должен приехать в страну в августе Фото: EPA

Ожидается, что Путин посетит ЮАР в августе для участия в саммите БРИКС – межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР. Оджнако официального подтверждения его визита не было.

Магвенья отметил, что ЮАР до саммита продолжит взаимодействие "с соответствующими заинтересованными сторонами". По его словам, страна принимает к сведению выданный МУС ордер на арест.

Также представитель ЮАР подчеркнул, что страна сохраняет желание, чтобы военный конфликт в Украине был урегулирован мирным путем при помощи переговоров.