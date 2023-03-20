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В ЮАР заявили, что "примут к сведению" ордер на арест Путина. Он может приехать в августе

В ЮАР прокомментировали ордер МУС насчет Путина, который должен приехать в страну в августе
В ЮАР прокомментировали ордер МУС насчет Путина, который должен приехать в страну в августе
Фото: EPA

Южно-Африканская Республика осознает свои юридические обязательства, заявил 19 марта пресс-секретарь президента страны Сирила Рамафоса Винсент Магвенья. Об этом сообщает Reuters. Речь шла о предполагаемом визите в ЮАР Владимира Путина, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд (МУС).

Ожидается, что Путин посетит ЮАР в августе для участия в саммите БРИКС – межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР. Оджнако официального подтверждения его визита не было.

Магвенья отметил, что ЮАР до саммита продолжит взаимодействие "с соответствующими заинтересованными сторонами". По его словам, страна принимает к сведению выданный МУС ордер на арест.

Также представитель ЮАР подчеркнул, что страна сохраняет желание, чтобы военный конфликт в Украине был урегулирован мирным путем при помощи переговоров.

Контекст:

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.

Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.

Британский адвокат и судья Джефри Найс, который был ведущим обвинителем на процессе в МУС над президентом Югославии Слободаном Милошевичем, выразил сомнение, что Путин окажется в суде в нынешних обстоятельствах. А значит, ордер на его арест будет действовать до смерти российского президента, отметил он.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, арест, ЮАР, война России против Украины, Международный уголовный суд
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