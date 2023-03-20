В ЮАР заявили, что "примут к сведению" ордер на арест Путина. Он может приехать в августе

Ожидается, что Путин посетит ЮАР в августе для участия в саммите БРИКС – межгосударственного объединения России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР. Оджнако официального подтверждения его визита не было.
Магвенья отметил, что ЮАР до саммита продолжит взаимодействие "с соответствующими заинтересованными сторонами". По его словам, страна принимает к сведению выданный МУС ордер на арест.
Также представитель ЮАР подчеркнул, что страна сохраняет желание, чтобы военный конфликт в Украине был урегулирован мирным путем при помощи переговоров.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.
Спикер Путина Дмитрий Песков, комментируя решение МУС, заявил, что в Кремле "саму постановку вопроса считают возмутительной и неприемлемой".
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
Путин может предстать перед судом, несмотря на аргументы Москвы о том, что на Россию не распространяются решения Международного уголовного суда, заявил главный прокурор МУС Карим Хан 17 марта в интервью CNN.
Выдача МУС ордера на арест Путина является "поворотным моментом", заявил президент Украины Владимир Зеленский 19 марта.
Британский адвокат и судья Джефри Найс, который был ведущим обвинителем на процессе в МУС над президентом Югославии Слободаном Милошевичем, выразил сомнение, что Путин окажется в суде в нынешних обстоятельствах. А значит, ордер на его арест будет действовать до смерти российского президента, отметил он.