Министры юстиции стран ЕС решили увеличить финансирование Международного уголовного суда для расследования российских преступлений в Украине

Главной целью мероприятия, организованного Великобританией и Нидерландами, было расширение финансовой, кадровой и технической базы Международного уголовного суда для расследования военных преступлений, совершенных россиянами во время войны в Украине.
"Ответственность за основные международные преступления, совершенные в Украине, является приоритетом для государств – членов ЕС, и мы предлагаем нашу полную поддержку МУС, Украине и международному сообществу в их усилиях по привлечению к ответственности лиц, совершивших эти преступления", – говорится в заявлении.
Перед началом конференции стало известно, что Лондон уже принял решение выделить дополнительные £395 тыс. ($484 тыс.) для финансирования работы суда, а Амстердам направит МУС €1 млн.
В конференции приняли участие главный прокурор МУС Карим Хан и комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Украину представляли генеральный прокурор Андрей Костин и министр юстиции Денис Малюська.
В своем выступлении, запись которого он опубликовал в Twitter, Костин сказал, что ордер на арест президента России Владимира Путина, выписанный МУС, доказал, что правосудие является для Европы фундаментальной ценностью, и те, кто совершает международные преступления, понесут наказание.
"Это историческое решение МУС влечет за собой историческую ответственность. Теперь нам нужно единство и сотрудничество, чтобы обеспечить ответственность за эти преступления. И сегодняшняя встреча – еще один шаг к построению этого единства", – заявил генпрокурор.
The arrest warrant against Putin has proven that #ICC & the Office of Prosecutor @KarimKhanQC stand as guardians of justice. Our meeting today is a clear attestation that justice is our fundamental value & there will be #NoImpunity for the perpetrators of international crimes 1/4 pic.twitter.com/KwnAQursi4— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) March 20, 2023
МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.
Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.
Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.
17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.
Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.