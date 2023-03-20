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Министры юстиции стран ЕС решили увеличить финансирование Международного уголовного суда для расследования российских преступлений в Украине

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Главы минюстов предложили полную поддержку МУС и Украине в расследовании преступлений РФ
Главы минюстов предложили полную поддержку МУС и Украине в расследовании преступлений РФ
Фото: ЕРА

Государства – члены Евросоюза выделят дополнительную финансовую помощь и человеческие ресурсы для усиления работы Международного уголовного суда (МУС). Об этом говорится в итоговом заявлении участников международной конференции министров юстиции в поддержку МУС в Лондоне, текст которого 20 марта опубликовало министерство юстиции Швеции.

Главной целью мероприятия, организованного Великобританией и Нидерландами, было расширение финансовой, кадровой и технической базы Международного уголовного суда для расследования военных преступлений, совершенных россиянами во время войны в Украине.

"Ответственность за основные международные преступления, совершенные в Украине, является приоритетом для государств – членов ЕС, и мы предлагаем нашу полную поддержку МУС, Украине и международному сообществу в их усилиях по привлечению к ответственности лиц, совершивших эти преступления", – говорится в заявлении.

Перед началом конференции стало известно, что Лондон уже принял решение выделить дополнительные £395 тыс. ($484 тыс.) для финансирования работы суда, а Амстердам направит МУС €1 млн.

В конференции приняли участие главный прокурор МУС Карим Хан и комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Украину представляли генеральный прокурор Андрей Костин и министр юстиции Денис Малюська.

В своем выступлении, запись которого он опубликовал в Twitter, Костин сказал, что ордер на арест президента России Владимира Путина, выписанный МУС, доказал, что правосудие является для Европы фундаментальной ценностью, и те, кто совершает международные преступления, понесут наказание.

"Это историческое решение МУС влечет за собой историческую ответственность. Теперь нам нужно единство и сотрудничество, чтобы обеспечить ответственность за эти преступления. И сегодняшняя встреча – еще один шаг к построению этого единства", – заявил генпрокурор.

Контекст:

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Теги: Владимир Путин, Великобритания, Нидерланды, Лондон, Дидье Рейндерс, война России против Украины, Международный уголовный суд, конференция, финансирование, Денис Малюська, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, Карим Хан, военное преступление
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