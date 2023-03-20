Министры юстиции стран ЕС решили увеличить финансирование Международного уголовного суда для расследования российских преступлений в Украине

Главной целью мероприятия, организованного Великобританией и Нидерландами, было расширение финансовой, кадровой и технической базы Международного уголовного суда для расследования военных преступлений, совершенных россиянами во время войны в Украине.

"Ответственность за основные международные преступления, совершенные в Украине, является приоритетом для государств – членов ЕС, и мы предлагаем нашу полную поддержку МУС, Украине и международному сообществу в их усилиях по привлечению к ответственности лиц, совершивших эти преступления", – говорится в заявлении.

Перед началом конференции стало известно, что Лондон уже принял решение выделить дополнительные £395 тыс. ($484 тыс.) для финансирования работы суда, а Амстердам направит МУС €1 млн.

В конференции приняли участие главный прокурор МУС Карим Хан и комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Украину представляли генеральный прокурор Андрей Костин и министр юстиции Денис Малюська.

В своем выступлении, запись которого он опубликовал в Twitter, Костин сказал, что ордер на арест президента России Владимира Путина, выписанный МУС, доказал, что правосудие является для Европы фундаментальной ценностью, и те, кто совершает международные преступления, понесут наказание.

"Это историческое решение МУС влечет за собой историческую ответственность. Теперь нам нужно единство и сотрудничество, чтобы обеспечить ответственность за эти преступления. И сегодняшняя встреча – еще один шаг к построению этого единства", – заявил генпрокурор.

The arrest warrant against Putin has proven that #ICC & the Office of Prosecutor @KarimKhanQC stand as guardians of justice. Our meeting today is a clear attestation that justice is our fundamental value & there will be #NoImpunity for the perpetrators of international crimes 1/4 pic.twitter.com/KwnAQursi4 — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) March 20, 2023