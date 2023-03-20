В Лондоне проходит конференция министров юстиции, цель которой – собрать деньги для работы в Украине Международного уголовного суда

Украину, кроме Малюськи, там представляет генеральный прокурор Андрей Костин.

Накануне The Guardian писала, что в конференции примут более 40 стран. По данным издания, после начала расследования в Украине бюджет МУС не увеличился, там по прежнему работают около 40 следователей. Великобритания уже приняла решение выделить дополнительные £395 тыс. ($484 тыс.) для финансирования работы суда.

Нидерландское издание Тl Тime сообщало, что Амстердам намерен передать в бюджет МУС €1 млн. В связи с расследованием событий в Украине суд нуждается в дополнительном финансировании, наборе людей и новой технике, говорится в статье.

Посол Финляндии в Великобритании Юкка Сиукосаари, принимающий участие в конференции, 21 марта в Twitter выразил поддержку работе МУС по расследованию военных преступлений россиян.

"В Украине не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие тяжкие преступления. Финляндия продолжает поддерживать Международный уголовный суд", – написал он.

There must be no impunity for war crimes and other serious crimes in Ukraine. Finland continues supporting the @IntlCrimCourt at the Justice Ministers Conference in London. pic.twitter.com/jtCF9Ne5KU — Jukka Siukosaari (@JSiukosaari) March 20, 2023

Посол Польши в Великобритании Петр Вильчек также заявил о важности совместных усилий по поддержке МУС.

"Я присоединюсь к министрам юстиции со всего мира в поддержку Гаагского трибунала для привлечению к ответственности всех виновных", – написал он в Twitter.

Important "Justice Ministers’ Conference: Supporting the ICC & its investigation into the situation in * " takes place in London today. Together w/ Min. @sjkaleta, I will join justice Important "Justice Ministers’ Conference: Supporting the ICC & its investigation into the situation in * " takes place in London today. Together w/ Min. @sjkaleta, I will join justice ministers from around * in support of @IntlCrimCourt’s efforts to prosecute those responsible. pic.twitter.com/JKFEAWtScO — Piotr Wilczek (@AmbWilczek) March 20, 2023