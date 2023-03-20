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В Лондоне проходит конференция министров юстиции, цель которой – собрать деньги для работы в Украине Международного уголовного суда

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На мероприятии, по данным СМИ, собрались представители 40 стран
На мероприятии, по данным СМИ, собрались представители 40 стран
Фото: ЕРА

20 марта в Лондоне открылась организованная Великобританией и Нидерландами конференция министров юстиции, призванная поддержать Международный уголовный суд (МУС) и его расследования преступлений, совершенных Россией в Украине. Об этом в Twitter сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Украину, кроме Малюськи, там представляет генеральный прокурор Андрей Костин.

Накануне The Guardian писала, что в конференции примут более 40 стран. По данным издания, после начала расследования в Украине бюджет МУС не увеличился, там по прежнему работают около 40 следователей. Великобритания уже приняла решение выделить дополнительные £395 тыс. ($484 тыс.) для финансирования работы суда.

Нидерландское издание Тl Тime сообщало, что Амстердам намерен передать в бюджет МУС €1 млн. В связи с расследованием событий в Украине суд нуждается в дополнительном финансировании, наборе людей и новой технике, говорится в статье.

Посол Финляндии в Великобритании Юкка Сиукосаари, принимающий участие в конференции, 21 марта в Twitter выразил поддержку работе МУС по расследованию военных преступлений россиян.

"В Украине не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие тяжкие преступления. Финляндия продолжает поддерживать Международный уголовный суд", – написал он.

Посол Польши в Великобритании Петр Вильчек также заявил о важности совместных усилий по поддержке МУС. 

"Я присоединюсь к министрам юстиции со всего мира в поддержку Гаагского трибунала для привлечению к ответственности всех виновных", – написал он в Twitter.

Контекст:

МУС рассматривает преступления против человечности, случаи геноцида и военных преступлений. Он действует на основании Римского статута, принятого в 1998 году и вступившего в силу с 2002 года. Юрисдикция суда распространяется только на те государства, которые ратифицировали Римский статут. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 – только подписала.

Россия подписала этот документ в 2000 году, но не ратифицировала. 16 ноября 2016 года Путин поручил МИД РФ уведомить генерального секретаря ООН о намерении Москвы покинуть Римский статут. В МИД РФ обвинили МУС в неэффективной и однобокой работе, а также заявили, что суд не оправдал возложенных на него надежд.

Украина подписала Римский статут в 2000 году. Она также до сих пор не ратифицировала его, но в 2015 году уведомила МУС о признании его юрисдикции относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных с момента начала агрессии РФ.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей, отметили в Офисе генпрокурора Украины.

Теги: Великобритания, Нидерланды, Лондон, Гаага, расследование, война России против Украины, Международный уголовный суд, военное преступление
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