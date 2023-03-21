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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами – омбудсмен

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Украина вернула с оккупированных территорий 15 детей
Украина вернула с оккупированных территорий 15 детей
Фото: Омбудсман Лубінець Дмитро | Ombudsman Dmytro Lubinets / Telegram

В Украину удалось вернуть 15 детей с оккупированных территорий вместе с их матерями и законными представителями. Об этом 21 марта сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, это дети из Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале полномасштабной войны.

"Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле. Так, по состоянию на сегодня, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей", – добавил он.

Омбудсмен напомнил, что в случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации украинцы могут обратиться в Офис омбудсмена:

  • по адресу: улица Институтская, 21/8, Киев, 01008;
  • на электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • на горячую линию: 0-800-501-720;
  • по телефону: 044-299-74-08.

Кроме того, при депортации ребенка можно заполнить онлайн-форму заявления "Сообщить об исчезновении/депортации/принудительном перемещении ребенка" на сайте "Дети войны" в разделе "Отправить обращение в один клик".

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.

Одного из украинских детей, депортированных оккупантами из Мариуполя Донецкой области, незаконно усыновила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом она сама рассказывала пропагандистам RT в октябре прошлого года.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, депортация, дети, омбудсмен, война России против Украины, Дмитрий Лубинец, родители
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