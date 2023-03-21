В Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами – омбудсмен

По его словам, это дети из Харьковской и Херсонской областей, оккупированных еще в начале полномасштабной войны.

"Несмотря на все вызовы, мы продолжаем работать, чтобы украинцы имели возможность увидеть родных и быть на своей земле. Так, по состоянию на сегодня, по данным Национального информационного бюро, на территорию Украины вернулись 308 детей", – добавил он.

Омбудсмен напомнил, что в случае нарушения прав, незаконного перемещения/депортации украинцы могут обратиться в Офис омбудсмена:

по адресу: улица Институтская, 21/8, Киев, 01008;

на электронную почту: hotline@ombudsman.gov.ua;

на горячую линию: 0-800-501-720;

по телефону: 044-299-74-08.

Кроме того, при депортации ребенка можно заполнить онлайн-форму заявления "Сообщить об исчезновении/депортации/принудительном перемещении ребенка" на сайте "Дети войны" в разделе "Отправить обращение в один клик".