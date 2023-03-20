В школах Мариуполя оккупанты заставляют детей смотреть пропагандистский фильм об аннексии Крыма – Андрющенко

Он отметил, что требуют не просто посмотреть фильм, а в обязательном порядке сбросить фото, где его дети точно смотрят.
На опубликованном скриншоте видно, что в сообщении содержится ссылка на фильм об оккупации Крыма Россией на "Первом канале". Учитель заявил, что после просмотра состоится онлайн-беседа на эту же тему с учениками.
"Использование детей в качестве проводников пропаганды в семье набирает обороты. Что дальше? Детей обяжут писать доносы, кто из родителей недоволен оккупацией?" – прокомментировал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.