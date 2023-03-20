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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В школах Мариуполя оккупанты заставляют детей смотреть пропагандистский фильм об аннексии Крыма – Андрющенко

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Россияне продолжают насаждать свою пропаганду среди украинских детей, заявил Андрющенко
Россияне продолжают насаждать свою пропаганду среди украинских детей, заявил Андрющенко
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупанты обязали родителей школьников в Мариуполе через чаты классов провести онлайн-час пропаганды по оккупации Крыма. Об этом сообщил 20 марта советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Он отметил, что требуют не просто посмотреть фильм, а в обязательном порядке сбросить фото, где его дети точно смотрят.

На опубликованном скриншоте видно, что в сообщении содержится ссылка на фильм об оккупации Крыма Россией на "Первом канале". Учитель заявил, что после просмотра состоится онлайн-беседа на эту же тему с учениками.

"Использование детей в качестве проводников пропаганды в семье набирает обороты. Что дальше? Детей обяжут писать доносы, кто из родителей недоволен оккупацией?" – прокомментировал Андрющенко.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, Мариуполь, российская пропаганда, дети, школьники, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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