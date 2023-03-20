В школах Мариуполя оккупанты заставляют детей смотреть пропагандистский фильм об аннексии Крыма – Андрющенко

Он отметил, что требуют не просто посмотреть фильм, а в обязательном порядке сбросить фото, где его дети точно смотрят.

На опубликованном скриншоте видно, что в сообщении содержится ссылка на фильм об оккупации Крыма Россией на "Первом канале". Учитель заявил, что после просмотра состоится онлайн-беседа на эту же тему с учениками.

"Использование детей в качестве проводников пропаганды в семье набирает обороты. Что дальше? Детей обяжут писать доносы, кто из родителей недоволен оккупацией?" – прокомментировал Андрющенко.