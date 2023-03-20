"Это все неправда! Это напоказ!" Во время визита Путина в Мариуполь местные жители раскрыли обман. Видео

Соответствующее видео без купюр на момент публикации новости доступно на официальном сайте Кремля (примерно на отметке 2 мин. 30 сек.).
"Это все неправда! Это напоказ!" – слышен женский крик на фоне беседы Путина с населением.
На кадрах видно, что в этот момент сопровождающие президента РФ оборачиваются назад, а кто-то из них делает знаки руками.
Российский пропагандистский канал "Звезда" в Telegram также публикует видео с этой репликой.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram утверждает, что большинство российских пропагандистских СМИ впоследствии распространяли цензурированную версию видео, где момент с криком женщины за кадром был вырезан. "По телевизору уже крутили обрезанный вариант", – написал он. Советник главы МВД считает, что женщина кричала из окна.
Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".
"В микрорайоне Невский Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя. Во время беседы мариупольцы задавали вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформлением российского гражданства и паспортов. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой", – сообщается в официальном описании встречи Путина с мариупольцами на сайте Кремля.
В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Марруполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериаах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые сегодня сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города сейчас не существует.
В сентябре 2022 года советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.
Бойченко 9 марта сообщал, что оккупанты остановили все строительство в Мариуполе, потому что осознают близость украинского контрнаступления.