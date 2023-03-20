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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это все неправда! Это напоказ!" Во время визита Путина в Мариуполь местные жители раскрыли обман. Видео

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Путина в мариупольском дворе встретили, как утверждает его пресс-служба, местные жители. Другие местные жители считают эту встречу постановочной
Путина в мариупольском дворе встретили, как утверждает его пресс-служба, местные жители. Другие местные жители считают эту встречу постановочной
Фото: EPA

Во время поездки президента РФ Владимира Путина в оккупированный Мариуполь Донецкой области, которая, как утверждает сайт Кремля, состоялась в ночь на 19 марта, российскую пропаганду уличили в съемках постановочного сюжета о "радости" местных жителей от приезда главы страны-оккупанта.

Соответствующее видео без купюр на момент публикации новости доступно на официальном сайте Кремля (примерно на отметке 2 мин. 30 сек.).

"Это все неправда! Это напоказ!" – слышен женский крик на фоне беседы Путина с населением.

На кадрах видно, что в этот момент сопровождающие президента РФ оборачиваются назад, а кто-то из них делает знаки руками.

Российский пропагандистский канал "Звезда" в Telegram также публикует видео с этой репликой.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram утверждает, что большинство российских пропагандистских СМИ впоследствии распространяли цензурированную версию видео, где момент с криком женщины за кадром был вырезан. "По телевизору уже крутили обрезанный вариант", – написал он. Советник главы МВД считает, что женщина кричала из окна.

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".

"В микрорайоне Невский Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя. Во время беседы мариупольцы задавали вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформлением российского гражданства и паспортов. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой", – сообщается в официальном описании встречи Путина с мариупольцами на сайте Кремля.

В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Марруполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериаах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказывал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. Оккупанты определили 934 здания, которые сегодня сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города сейчас не существует. 

В сентябре 2022 года советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Бойченко 9 марта сообщал, что оккупанты остановили все строительство в Мариуполе, потому что осознают близость украинского контрнаступления.

Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Украина, Донецкая область, Кремль, оккупация, Мариуполь, российская пропаганда, Антон Геращенко, война России против Украины, фейк, российские оккупанты, деоккупация
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