"Это все неправда! Это напоказ!" Во время визита Путина в Мариуполь местные жители раскрыли обман. Видео

Путина в мариупольском дворе встретили, как утверждает его пресс-служба, местные жители. Другие местные жители считают эту встречу постановочной Фото: EPA

Соответствующее видео без купюр на момент публикации новости доступно на официальном сайте Кремля (примерно на отметке 2 мин. 30 сек.).

"Это все неправда! Это напоказ!" – слышен женский крик на фоне беседы Путина с населением.

На кадрах видно, что в этот момент сопровождающие президента РФ оборачиваются назад, а кто-то из них делает знаки руками.

Российский пропагандистский канал "Звезда" в Telegram также публикует видео с этой репликой.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram утверждает, что большинство российских пропагандистских СМИ впоследствии распространяли цензурированную версию видео, где момент с криком женщины за кадром был вырезан. "По телевизору уже крутили обрезанный вариант", – написал он. Советник главы МВД считает, что женщина кричала из окна.

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".

"В микрорайоне Невский Владимир Путин пообщался с жителями Мариуполя. Во время беседы мариупольцы задавали вопросы, связанные с задержкой выплат зарплат, оформлением российского гражданства и паспортов. По приглашению одной из семей президент зашел к ним домой", – сообщается в официальном описании встречи Путина с мариупольцами на сайте Кремля.

В Минобороны Украины заметили, что Путин посетил Марруполь ночью, "как и подобает вору", чтобы было проще скрыть от посторонних глаз в видеоматериаах по итогам визита реальное состояние разрушенного оккупационной российской армией города.