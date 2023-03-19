"Как и подобает вору". В Минобороны Украины прокомментировали визит Путина в Мариуполь под покровом ночи

"Как и подобает вору, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь", – констатировали в МО Украины.

Там добавили, что президент страны-оккупанта, выбирая ночное время для поездки, в первую очередь руководствовался соображениями безопасности.

"Кроме того, темнота позволяет ему [Путину] "подсветить" то, что он хочет показать, и удерживает город, полностью разрушенный его армией, и его немногочисленных выживших жителей подальше от посторонних глаз", – резюмировали в Минобороны Украины.

As befits a thief, putin visited Ukrainian Mariupol, under the cover of night.

First, it is safer.

Also, darkness allows him to highlight what he wants to show, and keeps the city his army completely destroyed and its few surviving inhabitants away from prying eyes. — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 19, 2023

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".