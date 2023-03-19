"Как и подобает вору". В Минобороны Украины прокомментировали визит Путина в Мариуполь под покровом ночи

"Как и подобает вору, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь", – констатировали в МО Украины.
Там добавили, что президент страны-оккупанта, выбирая ночное время для поездки, в первую очередь руководствовался соображениями безопасности.
"Кроме того, темнота позволяет ему [Путину] "подсветить" то, что он хочет показать, и удерживает город, полностью разрушенный его армией, и его немногочисленных выживших жителей подальше от посторонних глаз", – резюмировали в Минобороны Украины.
As befits a thief, putin visited Ukrainian Mariupol, under the cover of night.— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 19, 2023
First, it is safer.
Also, darkness allows him to highlight what he wants to show, and keeps the city his army completely destroyed and its few surviving inhabitants away from prying eyes.
Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. 16 мая с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена.
23 февраля 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли немножечко больше", – добавил Данилов.
11 марта горсовет Мариуполя сообщал о двух взрывах, 12 марта прозвучали новые. 16 марта Андрющенко сообщил, что оккупанты устанавливают системы противовоздушной обороны посреди гражданской застройки. "Русня паркует системы ПВО "Бук" прямо посреди гражданской застройки", – написал он.