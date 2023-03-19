"Приехал любоваться братскими могилами". В Офисе президента Украины прокомментировали визит Путина в оккупированный Мариуполь

"Преступника всегда тянет на место преступления. Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В.В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", – написал Подоляк в Twitter 19 марта.

Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (Путіна В. В.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Цинізм і відсутність каяття. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2023

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места". Фото- или видеоматериалов якобы визита Путина в оккупированный город на Донбассе Кремль не показал.