Украина вернула 17 детей, депортированных российскими оккупантами

Дети, которых удалось вернуть, – из Херсонской и Харьковской областей, отметили в Save Ukraine Скриншот: Save Ukraine / Спасемо Україну / Facebook

Об этом 22 марта сообщается в Facebook благотворительного фонда Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам.

"Это дети из Херсонской и Харьковской областей, которые во время оккупации были перемещены вглубь оккупированных территорий или на территорию России. Но после деоккупации россияне отказались организовать возвращение детей, и родители остались с этой проблемой один на один", – сказано в сообщении.

Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.