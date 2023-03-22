Украина вернула 17 детей, депортированных российскими оккупантами

Об этом 22 марта сообщается в Facebook благотворительного фонда Save Ukraine, который помогает внутренним переселенцам.
"Это дети из Херсонской и Харьковской областей, которые во время оккупации были перемещены вглубь оккупированных территорий или на территорию России. Но после деоккупации россияне отказались организовать возвращение детей, и родители остались с этой проблемой один на один", – сказано в сообщении.
Накануне, 21 марта, в Украину с оккупированных территорий вернули 15 детей с их матерями и опекунами.
По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.
17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.