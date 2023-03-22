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РПЦ несет ответственность за совершенные Россией преступления в Украине – патриарх Варфоломей

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Патриарх Варфоломей заявил, что готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России
Патриарх Варфоломей заявил, что готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России
Фото: EPA

Русская православная церковь (РПЦ) разделяет ответственность за войну, которую в феврале 2022 года против Украины начала РФ.

Об этом 22 марта во время визита в Литву заявил вселенский патриарх Варфоломей, его цитирует Reuters.

По словам патриарха, "церковь и государственное руководство в России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за совершенные преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей".

Власти РФ используют церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей", подчеркнул Варфоломей.

Он добавил, что готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России.

Варфоломей указал, что "наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах сопротивления и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и теологически узаконивать преступное поведение".

Как подчеркнул патриарх, "нашим общим христианским долгом является использование сил диалога, чтобы вернуть наших российских братьев и сестер в наше сообщество общих ценностей".

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

Православная церковь Украины попросила вселенского патриарха Варфоломея лишить престола главу РПЦ.

17 марта МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей из оккупированных районов Украины в Россию.

По данным детского омбудсмена Украины Дарьи Герасимчук, Россия депортировала и принудительно переместила 16 226 украинских детей. При этом Герасимчук отметила, что, поскольку часть территории Украины находится в оккупации и власти не имеют туда доступа, речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.

Теги: Россия, Украина, РПЦ, похищение, церковь, агрессия, Варфоломей, дети, преступление, война России против Украины, власти
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