РПЦ несет ответственность за совершенные Россией преступления в Украине – патриарх Варфоломей

Об этом 22 марта во время визита в Литву заявил вселенский патриарх Варфоломей, его цитирует Reuters.

По словам патриарха, "церковь и государственное руководство в России сотрудничали в преступлении агрессии и разделили ответственность за совершенные преступления, такие как шокирующее похищение украинских детей".

Власти РФ используют церковь как "инструмент для достижения своих стратегических целей", подчеркнул Варфоломей.

Он добавил, что готов помочь в послевоенном "духовном возрождении" России.

Варфоломей указал, что "наш межрелигиозный диалог должен быть сосредоточен на способах сопротивления и нейтрализации способности руководства Московского патриархата подрывать единство и теологически узаконивать преступное поведение".

Как подчеркнул патриарх, "нашим общим христианским долгом является использование сил диалога, чтобы вернуть наших российских братьев и сестер в наше сообщество общих ценностей".