Папа римский заявил, что войну в Украине стимулирует не только "российская империя", а Путин – "культурный человек"

По словам Франциска, "все великие державы сейчас перепутаны", а Украина – это поле битвы между ними
"Там все воюют. Речь идет о военной промышленности. Идет война, продается старое оружие, испытывается новое", – сказал он, добавив, что военные действия идут сейчас не только в Украине, а в Сирии, Йемене и других странах.
Папа упомянул в интервью, что лично знаком с президентом РФ Владимиром Путиным, и ответил на вопрос, что сказал бы ему при личной встрече.
"Я бы говорил с ним так же, как я говорю при всех. Он культурный человек. На второй день войны я приехал в российское посольство при Святом Престоле, чтобы сказать, что готов поехать в Москву при условии, что Путин оставит мне окно для переговоров. [Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров написал мне "спасибо, но не время". Путин знает, что я доступен", – говорит понтифик в интервью.
Он подчеркнул, что не только Москва является движущей силой кровавой войны.
"Там есть имперские интересы не только российской империи, но и других империй. Империи свойственно ставить народы на второе место", – добавил папа.
9 января в ежегодной речи перед дипломатами понтифик заявил, что российские удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине – "преступление против Бога и человечества".
Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.
20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.
23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
18 декабря Франциск заявил, что не видит скорого прекращения войны в Украине.
В ежегодном рождественском обращении 25 декабря Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине.