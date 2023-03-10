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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский заявил, что войну в Украине стимулирует не только "российская империя", а Путин – "культурный человек"

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Понтифик сказал, что не только Москва является движущей силой войны в Украине
Понтифик сказал, что не только Москва является движущей силой войны в Украине
Фото: ЕРА

Папа римский Франциск считает, что не только Россия заинтересована в войне в Украине. Он заявил об этом в интервью телеканалу RSI, которое должно выйти в эфир 12 марта. Цитаты из него 9 марта опубликовала итальянская Corriere della Sera.

По словам Франциска, "все великие державы сейчас перепутаны", а Украина – это поле битвы между ними

"Там все воюют. Речь идет о военной промышленности. Идет война, продается старое оружие, испытывается новое", – сказал он, добавив, что военные действия идут сейчас не только в Украине, а в Сирии, Йемене и других странах.

Папа упомянул в интервью, что лично знаком с президентом РФ Владимиром Путиным, и ответил на вопрос, что сказал бы ему при личной встрече.

"Я бы говорил с ним так же, как я говорю при всех. Он культурный человек. На второй день войны я приехал в российское посольство при Святом Престоле, чтобы сказать, что готов поехать в Москву при условии, что Путин оставит мне окно для переговоров. [Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров написал мне "спасибо, но не время". Путин знает, что я доступен", –  говорит понтифик в интервью.

Он подчеркнул, что не только Москва является движущей силой кровавой войны.

"Там есть имперские интересы не только российской империи, но и других империй. Империи свойственно ставить народы на второе место", – добавил папа.

9 января в ежегодной речи перед дипломатами понтифик заявил, что российские удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине – "преступление против Бога и человечества".

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

18 декабря Франциск заявил, что не видит скорого прекращения войны в Украине.

В ежегодном рождественском обращении 25 декабря Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине.

Теги: Россия, папа римский, Франциск, российская агрессия, война России против Украины
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