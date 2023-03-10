Папа римский заявил, что войну в Украине стимулирует не только "российская империя", а Путин – "культурный человек"

Понтифик сказал, что не только Москва является движущей силой войны в Украине Фото: ЕРА

По словам Франциска, "все великие державы сейчас перепутаны", а Украина – это поле битвы между ними

"Там все воюют. Речь идет о военной промышленности. Идет война, продается старое оружие, испытывается новое", – сказал он, добавив, что военные действия идут сейчас не только в Украине, а в Сирии, Йемене и других странах.

Папа упомянул в интервью, что лично знаком с президентом РФ Владимиром Путиным, и ответил на вопрос, что сказал бы ему при личной встрече.

"Я бы говорил с ним так же, как я говорю при всех. Он культурный человек. На второй день войны я приехал в российское посольство при Святом Престоле, чтобы сказать, что готов поехать в Москву при условии, что Путин оставит мне окно для переговоров. [Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров написал мне "спасибо, но не время". Путин знает, что я доступен", – говорит понтифик в интервью.

Он подчеркнул, что не только Москва является движущей силой кровавой войны.

"Там есть имперские интересы не только российской империи, но и других империй. Империи свойственно ставить народы на второе место", – добавил папа.

9 января в ежегодной речи перед дипломатами понтифик заявил, что российские удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине – "преступление против Бога и человечества".