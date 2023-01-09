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Папа Франциск заявил о "преступлении против Бога и людей" в Украине и угрозе ядерной войны

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Франциск призвал "твердо и недвусмысленно" осудить войну
Франциск призвал "твердо и недвусмысленно" осудить войну 
Фото: ЕРА

Российские удары по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине – "преступление против Бога и человечества". Об этом папа римский Франциск 9 января сказал в ежегодной речи перед дипломатами, сообщает Reuters.

По данным агентства, понтифик говорил о том, что война в Украине принесла "смерти и разрушения", при этом люди гибнут "не только в результате перестрелок и актов насилия, но также из-за голода и мороза".

Папа процитировал конституцию Ватикана, заявив, что "каждый акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или обширных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает твердого и недвусмысленного осуждения".

Reuters пишет, что Франциск также упомянул Кубинский кризис 1962 года, когда СССР и США были на грани ядерной войны. Папа считает, что "сегодня, к сожалению, снова возникла  ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и тоску". Он призвал к полному запрету ядерного оружия, заявив, что даже обладание им в целях сдерживания является аморальным.

Контекст:

Папа римский на фоне массового военного вторжения РФ призвал 13 марта 2022 года прекратить убийства невинных людей в Украине, сосредоточиться на диалоге и открыть гуманитарные коридоры.

20 марта Франциск обратился к международному сообществу с призывом прилагать усилия для прекращения войны РФ против Украины. Он также навещал раненых украинских детей в больнице в Ватикане.

23 ноября Франциск осудил Россию за развязанную войну против Украины и назвал Голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.

18 декабря Франциск заявил, что не видит скорого прекращения войны в Украине.

В ежегодном рождественском обращении 25 декабря Франциск призвал немедленно прекратить войну в Украине.

Теги: Ватикан, ядерное оружие, Франциск, российская агрессия, война России против Украины
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