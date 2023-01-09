Папа Франциск заявил о "преступлении против Бога и людей" в Украине и угрозе ядерной войны

По данным агентства, понтифик говорил о том, что война в Украине принесла "смерти и разрушения", при этом люди гибнут "не только в результате перестрелок и актов насилия, но также из-за голода и мороза".

Папа процитировал конституцию Ватикана, заявив, что "каждый акт войны, направленный на неизбирательное уничтожение целых городов или обширных территорий с их жителями, является преступлением против Бога и человечества, которое заслуживает твердого и недвусмысленного осуждения".

Reuters пишет, что Франциск также упомянул Кубинский кризис 1962 года, когда СССР и США были на грани ядерной войны. Папа считает, что "сегодня, к сожалению, снова возникла ядерная угроза, и мир снова испытывает страх и тоску". Он призвал к полному запрету ядерного оружия, заявив, что даже обладание им в целях сдерживания является аморальным.