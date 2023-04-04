Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии подготовку 11-го пакета санкций против РФ

Зеленский проинформировал, что поддерживает постоянный контакт с главой Еврокомиссии.

"Поблагодарил за участие в Бучанском саммите, обсудили будущие совместные международные мероприятия. Затронули другие вопросы поддержки Украины, в частности необходимости подготовки 11-го пакета санкций и прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии", – написал он по итогам сегодняшней беседы.

Підтримую постійний контакт із @vonderleyen. Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили майбутні спільні міжнародні заходи. Торкнулися інших питань підтримки * , зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій, та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2023