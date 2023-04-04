Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии подготовку 11-го пакета санкций против РФ

Зеленский проинформировал, что поддерживает постоянный контакт с главой Еврокомиссии.
"Поблагодарил за участие в Бучанском саммите, обсудили будущие совместные международные мероприятия. Затронули другие вопросы поддержки Украины, в частности необходимости подготовки 11-го пакета санкций и прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии", – написал он по итогам сегодняшней беседы.
Підтримую постійний контакт із @vonderleyen. Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили майбутні спільні міжнародні заходи. Торкнулися інших питань підтримки * , зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій, та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2023
Евросоюз впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили: в течение года в ЕС приняли 10 пакетов санкций, последний – в годовщину вторжения, 24 февраля.