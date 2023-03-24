Глава Еврокомиссии будет сопровождать Макрона во время визита в Китай в апреле

Макрон рассказал, что предложил фон дер Ляйен сопровождать его в Китай 4 апреля, чтобы они могли говорить "единым голосом".
Он отметил, что у него нет "европейского мандата", поскольку у Франции есть своя независимая дипломатия, но он "привязан к европейской координации". Это будет первая его поездка в Китай в этой должности.
Президент Франции отметил, что фон дер Ляйен присоединится к нему так же, как это сделал экс-глава комиссии Жан-Клод Юнкер, когда Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель принимали лидера Китая Си Цзиньпина в Париже в 2019 году.
Макрон также рассказал, что в пятницу он обсуждал встречу с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем, отметив, что у них "общее видение", которое заключается во взаимодействии с Китаем, чтобы оказать давление на Россию.
По его словам, нужно "сделать все, чтобы остановить конфликт [между РФ и Украиной], при соблюдении международного права, включая территориальный суверенитет".
26 февраля Макрон заявил, что в начале апреля намерен посетить Китай. Он призывал Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы остановить агрессию и "построить мир".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Позиция КНР была встречена со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.
Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент считает, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Зеленский также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином.
В Кремле сказали 27 февраля, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин приехал в РФ с государственным визитом, который продлится три дня. "Российская газета" опубликовала его статью, в которой глава КНР заявил, что предложенный Пекином "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".
The Wall Street Journal сообщала, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Китая планирует поговорить с Зеленским, но пока этого разговора не было.