Глава Еврокомиссии будет сопровождать Макрона во время визита в Китай в апреле

Макрон рассказал, что предложил фон дер Ляйен сопровождать его в Китай 4 апреля, чтобы они могли говорить "единым голосом".

Он отметил, что у него нет "европейского мандата", поскольку у Франции есть своя независимая дипломатия, но он "привязан к европейской координации". Это будет первая его поездка в Китай в этой должности.

Президент Франции отметил, что фон дер Ляйен присоединится к нему так же, как это сделал экс-глава комиссии Жан-Клод Юнкер, когда Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель принимали лидера Китая Си Цзиньпина в Париже в 2019 году.

Макрон также рассказал, что в пятницу он обсуждал встречу с нынешним канцлером Германии Олафом Шольцем, отметив, что у них "общее видение", которое заключается во взаимодействии с Китаем, чтобы оказать давление на Россию.

По его словам, нужно "сделать все, чтобы остановить конфликт [между РФ и Украиной], при соблюдении международного права, включая территориальный суверенитет".

26 февраля Макрон заявил, что в начале апреля намерен посетить Китай. Он призывал Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы остановить агрессию и "построить мир".