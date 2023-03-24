Наибольший космический бюджет в истории Пентагона и столько боеприпасов, сколько сможет промышленность. Остин представил проект годового оборонного бюджета США

Он отметил, что финансирование, которое запрашивает министерство обороны, на 3,2% больше, чем 2023-м финансовом году, и на 13,4% больше, чем в 2022-м.

"Этот бюджет необходим для сдерживания и противодействия сегодняшним угрозам и угрозам, которые могут возникнуть в будущем... Он ориентирован на стратегию, и он обусловлен серьезностью нашей стратегической конкуренции с Китайской Народной Республикой", – сказал Остин.

В частности, США намерены инвестировать "в более устойчивую боевую позицию" в Индо-Тихоокеанском регионе и увеличить масштабы учений с партнерами по региону. Бюджет включает $9,1 млрд на проект "Инициатива тихоокеанского сдерживания", что на 40% больше, чем в прошлом году.

Пентагон запрашивает более $61 млрд, чтобы сохранить господство в воздухе. Это включает в себя финансирование истребителей и стратегического бомбардировщика B-21 Raider, представленного в декабре 2022 года.

Также министерство обороны США хочет вложить $48 млрд в "морскую мощь", сказал Остин. Эта сумма включает строительство девяти новых боевых кораблей, наращивание мощности верфей, инвестиции около $1,2 млрд в промышленную базу подводных лодок, покупку двух ударных подлодок класса "Вирджиния" и одной подлодки с баллистическими ракетами класса "Колумбия".

"На суше мы инвестируем в противовоздушную и противоракетную оборону. И мы инвестируем в средства для противодействия беспилотникам. Мы также запрашиваем $11 млрд на обеспечение комплекса дальнобойных огневых средств, необходимых для нашей безопасности, включая крупные инвестиции в гиперзвук", – заявил глава Пентагона.

Также минобороны США намерено "продолжать модернизировать все три опоры нашей ядерной триады" и укреплять средства стратегического сдерживания.

"И мы выдвинули самый большой космический бюджет в истории Пентагона. Мы запросили $33,3 млрд на улучшение наших возможностей, нашей стабильности и нашего управления и контроля в космосе", – сказал Остин.

Кроме того, его ведомство просит у Конгресса больше полномочий на долгосрочные закупки и более $30 млрд для дальнейших инвестиций в промышленную базу и закупки "максимального количества боеприпасов, которое может произвести американская промышленность".

"Мы собираемся оставаться сильнейшими вооруженными силами в мире", – подчеркнул Остин и добавил, что этот бюджет включает финансирование ряда шагов для повышения качества жизни людей в оборонной сфере, включая крупнейшее за последние десятилетия повышение зарплаты военным и гражданским.

Также глава Пентагона подчеркнул, что США будут поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется. Он не назвал суммы, которые предлагается выделить на это.

Остин попросил комитет поддержать запрошенный бюджет, а также предоставить министерству обороны США "своевременные ассигнования на весь год".